قبل صدام دوري أبطال أوروبا.. هل تربك جولة الدوري الإنجليزي حسابات كلوب وغوارديولا؟

يخوض فريقا ليفربول ومانشستر سيتي جولة جديدة في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، قبل الصدام المرتقب بينهما مساء الأربعاء المقبل في جولة الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإنجليزي كما يخرج مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون في الجولة نفسها اليوم.

ويبقى السؤال هل تربك جولة البريمييرليغ حسابات مدربي ليفربول ومانشستر سيتي الألماني يورغن كلوب والإسباني بيب غوارديولا على الترتيب؟ هذا ما تحاول شبكة “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

خطوة نحو اللقب

يبحث مانشستر سيتي في مواجهة إيفرتون لقطع خطوة جديدة نحو اللقب، خاصة أنه يتصدر البريمييرليغ برصيد 81 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

ويحتاج السيتي إلى 3 انتصارات متتالية من أجل حسم التتويج بشكل رسمي، وهو ما يعني أن كتيبة المدرب بيب غوارديولا في طريقها للفوز بالبطولة والأمر لا يحتاج سوى مسألة وقت.

ويبدو اللقاء بمثابة اختبار مهم للسيتي قبل صدام دوري الأبطال خاصة أن نجوم الفريق عائدون من أسبوع الارتباطات الدولية وبالتالي فالمدرب غوارديولا سيكون أمامه دور مهم من أجل تجهيز لاعبيه والتعامل بذكاء مع إشراك بعض النجوم.

صراع الوصافة

يبقى ليفربول في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس خاصة أن صراع الوصافة يبدو ملاحقًا للريدز ولا يمكن أن يغفله يورغن كلوب المدير الفني حتى للتركيز في دوري الأبطال.

يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 63 نقطة وهو ما يفرض عليه صراعًا شرسًا مع مانشستر يونايتد وتوتنهام على الوصافة بجانب التواجد في المربع الذهبي وهو الحلم الذي يطارده أيضًا تشيلسي وآرسنال.

ويزيد من صعوبة مهمة ليفربول أن كريستال بالاس يبقى من الفرق المهددة بالهبوط ويحتل المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

سباق الهدافين

يبدو اللقاء مهمًا في مسيرة النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الباحث عن زيادة حصيلة أهدافه.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ويبحث عن الفوز بهذا اللقب بعدما أحرز 28 هدفًا وأقرب ملاحقيه هاري كين متوقف عند 24 هدف كما أن سيرجيو أغويرو يلاحقه والثنائي كين وأغويرو يغيبان عن المنافسات للإصابة.

كتاب مفتوح

لن تؤثر الجولة على أفكار المدربين في مواجهتهما سويًا خاصة أن كل فريق وكل مدرب كتاب مفتوح للآخر ولكنها ستؤثر بلا شك على جاهزية اللاعبين.

وتخشى جماهير الفريقين من مسألة الإصابات قبل موقعة دوري الأبطال خاصة أن هناك مراكز ليس لها بدائل مناسبة في تشكيلة الفريقين وستؤثر على جودة الأداء.