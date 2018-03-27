رسميًا.. “يويفا” يُقر قانونًا بـ”التبديل الرابع” في دوري أبطال أوروبا

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قائمة تعديلات جديدة على نظام بطولاته للأندية بدايةً من الموسم المقبل، وتشمل السماح بإجراء تبديل رابع في الأشواط الإضافية بالأدوار الإقصائية.

وستطبق التعديلات اعتبارًا من موسم 2018-2019 على دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، وتشمل إمكانية تطبيق التبديل الرابع عند الذهاب للأشواط الإضافية، خلال الأدوار الإقصائية.

كما تسمح التعديلات للفرق بإدراج قوائم من 23 لاعبًا في المباريات النهائية لبطولات دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكذلك السوبر (بدلًا من 18 للمباريات الأخرى).

وسيمنح هذا 12 لاعبًا بديلًا للمديرين الفنيين بدلًا من 7 فقط؛ للسماح لهم باختيار الأنسب في التشكيلة بالمباريات الأهم في الموسم.

وسمح يويفا للأندية كذلك بإضافة ثلاثة لاعبين جدد لقوائم الفرق بعد انتهاء دور المجموعات دون أي قيد.

وأكد يويفا أن هذا الإجراء “يتماشى مع اللوائح الموجودة في الدوريات الوطنية، التي لا تفرض قيودًا على خوض اللاعبين في المسابقات؛ بسبب انتقالهم لنادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وأخيرًا تشمل التعديلات، كما هو الحال بالنسبة لدوري الأبطال، السماح للفرق الفائزة بالدوري الأوروبي (أو كأس يويفا سابقًا) 3 مرات على التوالي أو 5 مرات على الأقل، وضع شعار خاص على أكمام قميص الفريق.

وتنطبق هذه الحالة على إشبيلية الإسباني الذي فاز بالدوري الأوروبي مواسم 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.