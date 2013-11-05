برشلونة في طريق مفتوح للتأهل

يسعى فريق برشلونة الإسباني لبلوغ دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة على التوالي، حين يستضيف اي سي ميلان في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة ليلة الأربعاء بالكامب نو.

ومنذ موسم 2004-2005 تمكن الفريق الكتلاني من بلوغ دور الثمن على الأقل، وتمكن من الفوز باللقب 3 مرات في المواسم التسع الأخيرة، وخرج من نصف النهائي في الموسمين الماضيين أمام تشيلسي و بايرن ميونيخ اللذان فازا باللقب.

ويحتاج برشلونة للفوز على اي سي ميلان لتعزيز صدارته للمجموعة، ووضع خطوة في الدور القادم بشكل كبير، ولكنه يعاني من تراجع مستوى نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يصنع الحدث بغيابه عن تسجيل الأهداف ومعاناته من مخلفات الإصابات.