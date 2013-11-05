رونالدو يزيح راؤول من العرش الملكي

لدى النجم البرتغالي نحو عام واحد فقط لتجاوز رقم راؤول القياسي صاحب لقب هداف ريال مدريد التاريخي بعدد 323 هدفاً في 741 مباراة بقميص النادي الملكي.

وقد رحل رؤاول عن الريال قبل عدة أعوام، ومازال يلعب في نادي السد القطري بعد فترة تألق مع شالكه الألماني قبل أن يشد الرحال إلى قطر.

ولو حافظ رونالدو على معدله الحالي من التهديف، سوف يحطم رقم راؤول بعدد أقل بكثير من المباريات التي سجل فيها راؤول أهدافه مع الملكي.

فرونالدو سجل حالياً في أربعة مواسم ونصف تقريباً مع ريال مدريد 222 في 214 مباراة، وقد سجل حتى الآن في الموسم الحالي 20 هدفاً في 15 مباراة منذ بداية الموسم.

وأمام رونالدو رقم النجم الأسطوري الآخر فيرينك بوشكاش الذي سجل 237 هدفاً في 262 مباراة، ثم كارلوس سانتيانا،الذي سجل 289 هدفاً في 645 مباراة، ثم ألفريدو دي ستيفانو، الذي سجل 305 هدفاً في 392 مباراة، وذلك بالطبع قبل أن يصل لرقم راؤول.

وسوف يخوض رونالدو الليلة مباراة مهمة على أرض تورينو أمام السيدة العجوز في الجولة الرابعة من دوري الأبطال أوروبا، والتي سجل فيها النجم البرتغالي سبعة أهداف في أول ثلاث جولات.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي البطولة في دروري أبطال أوروبا، برصيد سبعة أهداف في ثلاث مباريات .