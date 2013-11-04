غلطة سراي يواجه الغيابات في كوبنهاغن

يواجه فريق غلطة سراي التركي موجة من الغيابات حين يحل ضيفاً على كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء.

ويبحث الفريق التركي عن فوز يعزز مركزه الثاني خلف ريال مدريد وحظوظه في بلوغ دور ثمن النهائي، حيث يحتل المكز الثاني بأربع نقاط خلف الفريق الملكي المتصدر، ومتقدماً على يوفنتوس الثالث وكوبنهاغن الأخير.

ويغيب عن صفوف الفريق عدة لاعبين مؤثرين أبرزهم الهولندي ويسلي شنايدر الذي أصيب في لقاء الدوري الأخير رفقة الحارس الأورغواني فيرناندو موسليرا، وكما يغيب اللاعبون الأتراك حميد التينتوب وهاكان بالتا وغوركان زان وإينغين بايتار وكلهم للإصابة، لكنه سيعتمد بشكل كبير على الإيفواري المخضرم ديديي دروغبا الذي يقدم مستوى جيد في المدة الأخيرة و سجل أهداف حاسمة للفريق.

وتبقى المقابلة مهمة للفريق التركي حيث يعطيه الفوز فرصة رفع رصيده لسبع نقط، ويكفيه الفوز على يوفنتوس في الجولة الأخيرة لبلوغ دور الثمن مهما كانت نتائج الفريق الإيطالي في الجولتين القادمتين.