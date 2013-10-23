مورينيو يشيد بدفاعاته أمام شالكه

إرم – (خاص) من نور الدين ميفراني

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنكليزي بدفاع فريقه الذي قدم مستوى جيد وأغلق كل المنافذ أمام هجوم شالكه الألماني في الجولة الثالثة من دوري الأبطال وساهم بفوز الفريق اللندني بثلاثية .

وقال مورينيو بعد اللقاء: “ توريس كان جيدا، لكن الإشادة تبدأ من الدفاع فقد كان الحارس والمدافعين جيدين وأغلقوا كل المسافات واسترجعوا الكرات مما منحنا مساحات مهمة في المرتدات والهجوم، شالكه سبب لنا المتاعب في الشوط الأول الذي كان صعبا وسيطروا على الربع ساعة الأخيرة خلاله، لكن فوزنا مستحق .“

وأضاف المدرب البرتغالي: “ توريس والآخرين قدموا مستوى جيد، فصامويل إيتو سجل هدف حاسم أمام كارديف وتوريس سجل هدفين مهمين، بعد خسارتنا اللقاء الأول أمام بازل السويسري بالميدان كنا في المرتبة الأخيرة وحاليا نحن في الصدارة لا أقول أننا في وضع جيد لكننا سنقاتل من أجل البقاء في الصدارة .“

وتحدث المهاجم الإسباني فيرناندو توريس نجم اللقاء الذي سجل هدفين وقال: ”المنافسة على المركز الأساسي مهمة ونحن ثلاث (توريس وإيتو وبا) وهناك عدة لقاءات ويجب أن تكون دائما مستعد، طلبت الكرة في الهجوم المرتد الذي جاء منه الهدف الثالث، لكني سعيد من أجل هازارد فقد سجل هدفا مهما بالنسبة له معنويا، وأضاف: ”لدينا مدرب ولاعبين جدد ويجب أن تمنحونا بعض الوقت للانسجام فنحن نتطور يوميا .“

وحقق تشيلسي فوزا مهما على شالكه الألماني ليتصدر المجموعة الخامسة متقدما بفارق الأهداف عن الفريق الألماني الذي يستضيفه في الجولة الرابعة .