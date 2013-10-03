غيغز فخور بإنجازه الأوروبي الكبير

القاهرة- (خاص) من أحمد نبيل

أكد النجم الويلزي المخضرم رايان غيغز إنه فخور بتحطيمه الرقم القياسي في عدد المشاركات في دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته مع مانشستر يونايتد في مباراته أمام شاختار دونيتسك.

وشارك لاعب الوسط دائم التألق في شوط المباراة الثاني بديلاً لمروان فيلايني ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من المشاركات في كبرى بطولات أوروبا، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة، متفوقًا بذلك على المهاجم الإسباني الأسطوري راؤول غونزاليس.

وقال غيغز البالغ من العمر 39 عاما: "إن هذا الإنجاز يعني لي الكثير، هذه البطولة هي أقوى بطولات أوروبا ووصولي لأكبر رصيد من المشاركات في المباريات يمثل إنجازًا كبيرًا بالنسبة لي".

وعبر غيغز عن شعوره بالإحباط إلى حد ما بعد فشل يونايتد في المحافظة على هدف التقدم الذي أحرزه داني ويلبك خلال الشوط الأول.

وقال في لقاء مع القناة الرسمية للنادي الإنكليزي: "عندما تلعب ضمن صفوف يونايتد وتكون متقدمًا بهدف فإنك تتوقع أن تشهد مباراة عامرة بالأهداف".

وأضاف: "لكن يجب أن نوجه التحية لفريق شاختار حيث يملك الفريق مجموعة من اللاعبين الرائعين وقد وضعونا تحت ضغط كبير. لقد فزنا في مباراتنا الأولى وتعادلنا في الثانية خارج ملعبنا مع فريق قوي لذلك يجب علينا استثمار هذه النتائج".

وأردف عن المباراة: "نحن الآن في وضعية ممتازة؛ ملعب شاختار من الأماكن التي يصعب عليك أن تحقق فيها نتائج إيجابية، آمل أن نتمكن من تحقيق الفوز خلال المباراتين المقبلتين حيث إن الفوز سيمنحنا مكانة مميزة".

ويعتبر سندرلاند الذي يحتل المركز الأخير هو الخصم التالي لمانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنكليزي والذي سوف يسعى للخروج بأي نقاط خلال مبارياته المقبلة لتعويض هزيمته المفاجئة السبت الماضي أمام ويست بروميتش.

وعن البريميرليغ قال غيغز: "نحن لم نقدم العرض المتوقع منا خلال نهاية الأسبوع،لقد قدمنا عرضًا دفاعيًا قويًا أمام شاختار وقد كان خصمنا فريق قوي للغاية، آمل أن نستثمر الدفعة التي حصلنا عليها من خلال تقديم عرض قوي نهاية الأسبوع، رغم أنه تم تعيين مدير فني جديد لسندرلاند، وسوف يقاتلون خلال المباراة".