الاتحاد الأوروبي يتهم كارفخال بتعمد الحصول على إنذار أمام أبويل

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم داني كارفخال مدافع ريال مدريد بتعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال الفوز الساحق 6-صفر على أبويل في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء لكي يصل إلى دور الستة عشر دون إنذارات متراكمة.

وحصل الظهير الأيمن على الإنذار في الدقيقة الأخيرة لإهدار الوقت لينال ثالث بطاقة صفراء له في دور المجموعات ما يعني إيقافه عن المباراة الأخيرة بهذا الدور أمام بروسيا دورتموند في مدريد في لقاء غير مؤثر يوم السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبسبب هذا الإنذار سيكون كارفخال جاهزًا للعب مع ريال، الذي ضمن المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف توتنهام هوتسبير، في دور 16دون خوف من الإيقاف لتراكم البطاقات.

وستنظر لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي في القضية يوم السابع من ديسمبر كانون الأول، وقد يتعرّض كارفخال لاعب منتخب إسبانيا للإيقاف في مباراتين إضافيتين.