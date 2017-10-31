مانشستر يونايتد يحجز مقعده في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد تجاوز بنفيكا

المصدر: د -ب-أ

حجز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مقعده في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،بعدما تغلب على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا فوز سيسكا موسكو الروسي على بازل السويسري 2 / 1.

وعلى ملعب أولد ترافورد ، تضاءلت فرصة بنفيكا في التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال، بعد خسارته صفر / 2 أمام مضيفه مانشستر يونايتد الذي تأهل للدور التالي.

جاءت المباراة قوية من الطرفين، وشهدت إهدار أنتوني مارتيال لاعب مانشستر يونايتد ركلة جزاء في الدقيقة 14 تصدى لها الحارس ميل سفيلار.

واستطاع مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تسديدة قوية من نيمانيا ماتيتش اصطدمت بالقائم الأيسر، قبل أن تصطدم بحارس بنفيكا ميل سفيلار وتسكن المرمى.

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر يونايتد تقدمه بهدف ثان سجله داني بليند من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب محققا العلامة الكاملة، فيما ظل بنفيكا بلا نقاط في قاع الترتيب.

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 0 × 0 بنفيكا | مارسيال يضيع ركلة جزاء HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/g6j4m7VZV4 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري أبطال أوروبا | مانشستر يونايتد 1 × 0 بنفيكا | هدف أول مانشستر يونايتد HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/bLZb6Pu42M — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 2 × 0 بنفيكا | هدف الثاني مانشستر يونايتد HD حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/zKUAiDZYk0 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب سانت جاكوب بارك، حول سيسكا موسكو الروسي تأخره بهدف أمام مضيفه بازل السويسري إلى فوز 2 / 1

وتقدم بازل بهدف سجله لوكا زيوفي في الدقيقة، 32 وتعادل الان دزاجويف في الدقيقة 65 قبل أن يسجل بونتوس ويرنبلوم هدف الفوز في الدقيقة 79.

ورفع رصيد سيسكا موسكو رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث قبل الأخير، بفارق الأهداف خلف بازل صاحب المركز الثاني.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه بازل في الجولة الخامسة من البطولة والمقرر إقامتها يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر ، فيما يلعب سيسكا موسكو مع ضيفه بنفيكا في ذات اليوم.

دوري ابطال أوروبا | سسكا موسكو 1 × 0 بازل | هدف اول سسكا موسكو HD

@FAHADHD24_ pic.twitter.com/daGuFbya2d — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | سسكا موسكو 1 × 1 بازل | هدف التعادل سسكا موسكو HD

@FAHADHD24_ pic.twitter.com/7tDeDMVokd — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧