برشلونة وريال مدريد و4 فرق إنجليزية تتطلع للتأهل لدور ال 16 في دوري أبطال أوروبا

عندما تنطلق الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تتطلع الفرق الإنجليزية إلى مواصلة البداية القوية حيث تسعى إلى إنجاز غير مسبوق يتمثل في تأهل 5 فرق إنجليزية إلى الدور الثاني بالبطولة الأوروبية.

وبعد النتائج التي شهدتها الجولات الثلاث الأولى، يبدو هدف الفرق الإنجليزية واقعيًا، حيث يمكن لـ 4 فرق من إنجلترا أن تحسم تأهلها إلى دور الـ 16 من خلال الجولة الرابعة التي تقام مبارياتها غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وحقق كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات الثلاث الأولى، قبل أن يلتقيا نابولي الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، على الترتيب، كما حافظت فرق توتنهام وليفربول وتشيلسي على سجلاتها خالية من الهزائم حتى الآن.

ويستضيف توتنهام فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ملعب ويمبلي مساء الأربعاء، وسيكون الفوز كافيًا لأي من الفريقين لحسم تأهله من المجموعة الثامنة إلى دور الـ 16.

وكان توتنهام قد تعادل مع ريال مدريد 1/1 في العاصمة الإسبانية لكن الفريق الإنجليزي قد يفتقد جهود هدافه هاري كين الذي يعاني من إصابة في الساق حرمته من المشاركة في مباراة أمس الأول السبت أمام مانشستر يونايتد.

وقال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عقب المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد 1/0 مساء السبت في غياب كين “سنرى خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيصبح لائقًا للمشاركة أمام ريال مدريد أم لا”.

وأضاف “سنكون بحاجة إلى تقييم حالته خلال يومين، وبعدها نتخذ القرار.”

وعلى الجانب الآخر، يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أزمة كبيرة تتعلق بمستويات ولياقة عدد من لاعبيه.

فقد حصد ريال مدريد 20 نقطة فقط خلال 10 مباريات في الدوري الإسباني وهي أفضل بداية للفريق في الموسم منذ موسم 2012/2013 الذي شهد رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

ويتطلع زيدان إلى استعادة التوازن للفريق من جديد بعد صدمة الهزيمة أمام جيرونا 2/1 أمس الأحد ضمن منافسات الدوري.

وقال زيدان: “لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيىء، لم نكن نفتقد الحماس أو الجهد، ولكننا افتقدنا فقط التركيز في بعض الأوقات”.

ويرجح غياب رافاييل فاران عن صفوف ريال مدريد في مواجهة توتنهام كما تحوم الشكوك بشكل كبير حول حارس المرمى كيلور نافاس وكذلك النجم الويلزي غاريث بيل، الذي يحتمل أنه لم يستعد لياقته بعد.

وربما يدور الصراع في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة على الانتقال للمشاركة في الدوري الأوروبي، حيث يستضيف بروسيا دورتموند الألماني فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، وكل منهما يحمل في رصيده نقطة واحدة.

وفي المجموعة السادسة، يكفي مانشستر سيتي تفادي الهزيمة فقط أمام مضيفه نابولي مساء الأربعاء، ليتأهل إلى دور الـ 16.

ويعيش مانشستر سيتي نشوة تحقيق 13 انتصارًا متتاليًا في كل البطولات منها فوزه على نابولي ذهابا 2/1، ولكن جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرفض اعتبار الأمر محسومًا.

وقال غوارديولا: “نحن بحاجة إلى انتصار آخر كي نتأهل، ولكننا سنواجه فريقا يتصدر الدوري الإيطالي والكل يعرف الأسلوب الخططي الذي يؤدي به على ملعبه، لذلك فهي ستكون مباراة صعبة للغاية”.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتجمع المباراة الأخرى بالمجموعة بين شاختار دونيتسك الأوكراني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وفينورد روتردام الذي يقبع في المركز الرابع الأخير دون رصيد.

وقال ماوريسيو ساري المدير الفني لنابولي: “نحن بحاجة إلى الظهور بأفضل حالاتنا، سواء من حيث جودة الأداء أو قوة الشخصية”.

ويمكن لمانشستر يونايتد حسم تأهله من المجموعة الأولى إلى دور الـ 16 بالفوز على بنفيكا غدًا الثلاثاء، لكن التعادل سيعني أن تأهله متوقف على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين بازل السويسري وسيسكا موسكو الروسي.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ويليه بازل (6 نقاط) وسيسكا موسكو (3 نقاط) وبنفيكا دون رصيد.

كذلك يمكن لتشيلسي، متصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حسم تأهله بالفوز غدًا أمام مضيفه روما الإيطالي والذي تعادل معه 3/3 في لندن قبل أسبوعين، بينما بات أتلتيكو مدريد الإسباني بحاجة شديدة إلى الفوز على ضيفه كارباكا أجدام الأذربيجاني من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

وقال دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عقب تعادل الفريق مع فياريال مطلع هذ الأسبوع في الدوري الإسباني: “استمرارنا بهذه الطريقة سيحرمنا من مجرد الاقتراب من أهدافنا، شهدت المباراة تحسنا في الأداء ولكنه التعادل الثامن للفريق هذا الموسم”.

ويتطلع ليفربول، متصدر المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، إلى تكرار استعراض قوته التهديفية أمام ضيفه ماريبور السلوفيني على ملعب أنفيلد، بعد أن تغلب عليه في عقر داره ذهابًا 7/0.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف فقط على سبارتاك موسكو الروسي الذي يحل ضيفًا بعد غد الأربعاء على إشبيلية الإسباني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتطلع إشبيلية إلى الثأر لهزيمته الثقيلة أمام الفريق الروسي ذهابًا 5/1.

أما برشلونة الإسباني متصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فسيفتقد جهود جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف وخافيير ماسكيرانو بسبب وعكة صحية، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني غدًا الثلاثاء.

وفي ظل حاجة صامويل أومتيتي إلى شريك في قلب الدفاع، ينتظر عودة توماس فيرمايلن بعد تعافيه من إصابته.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، يتطلع يوفنتوس بطل إيطاليا إلى الفوز على سبورتينغ لشبونة في البرتغال وهو ما يحسم تأهله بشرط عدم خسارة برشلونة أمام منافسه اليوناني.

وقال ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس عقب فوز الفريق على ميلان 2/0 أمس الأول السبت: “لو واصلوا اللعب بهذا المستوى سيكون لدينا فرصة جيدة للفوز، ولكنها ستكون مباراة مختلفة، إنها في دوري الأبطال وسنخوضها خارج أرضنا”.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف باريس سان جيرمان متصدر المجموعة، فريق أندرلخت البلجيكي بينما يحل بايرن ميونخ بطل ألمانيا ضيفا على سلتيك الإسكتلندي، ويمتلك كل من سان جيرمان وبايرن فرصة قوية في حسم التأهل.

وفي المجموعة السابعة، يمكن لبشكتاش التركي حسم تأهله أيضًا بالفوز على موناكو الفرنسي، بينما تجمع المباراة الأخرى في المجموعة بين بورتو البرتغالي ولايبزغ الألماني.