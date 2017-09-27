تشيلسي يخطف فوزًا قاتلًا على أتلتيكو مدريد في عقر داره بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

استعاد تشيلسي الانجليزي صدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي غاب عنه لمدة ساعتين تقريبا فقط، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى فوز قاتل 2 / 1، في اللحظات الأخيرة اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز روما الإيطالي على مضيفه كارباكا آغدام الأذربيجاني بالنتيجة ذاتها.

وتصدر تشيلسي المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما (المتصدر السابق)، فيما احتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتذيل كارباكا آغدام الترتيب بلا نقاط.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، بادر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الهداف الأسباني ألفارو موراتا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 60.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز ميشي باتشواي هدف الفوز القاتل لتشيلسي في الدقيقة 90.

في المقابل، اقتنص روما الإيطالي انتصاره الأول في المجموعة، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه كارباكا آغدام الأذربيجاني في وقت سابق اليوم.

دوري أبطال أوروبا |اتليتكو مدريد 1 × 0 تشيلسي | هدف اول اتليتكو مدريد HD

قريزمان من ركلة جزاء حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/pOzN4W1xXU — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا |اتليتكو مدريد 1 × 1 تشيلسي | هدف التعادل تشيلسي HD

حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/l0GUG64ovN — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا |اتليتكو مدريد 1 × 2 تشيلسي | هدف الثاني تشيلسي HD

قاااااتل حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/X2izC72oxB — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وعقب المباراة قال مهاجم تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إدين هازارد، إن فريقه خاض مباراة صعبة أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا.

وقال هازارد بعد المباراة: “نحن سعداء، كانت مباراة صعبة أمام أحد أكبر الفرق في أوروبا، خضناها بشكل جيد ونستحق الهدفين، وكنا نستحق تسجيل أكثر”.

وأضاف اللاعب البلجيكي: “لعبنا بشكل جيد للغاية ونحن في حالة جيدة حالياً، في المركز الثالث في البريميير ليغ وأول المجموعة في التشامبيونز، نريد الفوز بكل المباريات، والأمر لم يكن سهلاً اليوم، ولكننا فعلناه”.

وتابع هازارد: “هم دائماً ما يدافعون بشكل جيد مثلنا، نحن فريقان نتمتع بدفاع صلد ولكن لدينا لاعبين يصنعون الفارق، مثل ألفارو موراتا وويليان وميتشي وأنا”.