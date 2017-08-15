بوسكيتس يدافع عن بيكيه بعد انتقادات مدير عام برشلونة

انبرى سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، للدفاع عن زميله جيرار بيكيه، بعدما ألقى بيب سيغورا، مدير عام العملاق الإسباني، اللوم على مدافع منتخب إسبانيا في هزيمة الفريق 3-1 أمام غريمه ريال مدريد في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانية.

وقال سيغورا إن هدف بيكيه الذي سجله بالخطأ في مرماه كان “حاسما” وتسبب في “تغيير نتيجة المباراة تماما” بعدما حول بيكي تمريرة مارسيلو العرضية في شباكه ليكسر حالة الجمود في ملعب نو كامب، يوم الأحد.

لكن بوسكيتس قال إن سيغورا جانبه الصواب بالتركيز فقط على خطأ بيكيه في الهزيمة الثقيلة لبرشلونة.

وأبلغ بوسكيتس مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء: “هدف بيكيه بالخطأ في مرماه كان مجرد سوء حظ.. خسرنا 3-1 لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء، بينما كان المنافس جيدا جدا في إنهاء الهجمات.

“لا يخسر أي فريق بسبب لاعب واحد.. ليست هذه الطريقة الصحيحة من أي فرد داخل النادي للتعبير عن أفكاره.. لا يجوز إلقاء اللوم على لاعب بعينه”.

وقال بوسكيتس، إن برشلونة بحاجة إلى تعاقدات جديدة بعد الهزيمة في ذهاب كأس السوبر.

وأعلن برشلونة، يوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، لاعب قوانغتشو إيفرغراند الصيني، مقابل 40 مليون يورو (46.95 مليون دولار).

ولا يزال بوسكيتس يأمل في مزيد من التدعيم خاصة بعد تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار مقابل 222 مليون يورو في وقت سابق هذا الشهر.

وقال بوسكيتس: “يوجد نيمار واحد فقط، لكن يتعين أن ننظر للمستقبل، مع رحيل نيمار نحتاج إلى مهاجمين.

وتابع: “نملك فريقا جيدا.. بوسعنا أن نقدم موسما رائعا وهو ما نركز عليه.. نود إقناع الجماهير بذلك لكن الظروف خارج الملعب ليست بأيدينا.. أتمنى المزيد من التعاقدات وأن يكون القادمون على أعلى مستوى”.