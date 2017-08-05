كريستيانو رونالدو يهدد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا

لم يستبعد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز حيث لم يتعرض هناك لأي مشاكل ضريبية مثل التي يعاني منها في إسبانيا.

ومثُل رونالدو يوم الإثنين الماضي أمام القضاء الإسباني بشأن تهربه من دفع ضرائب متأخرة عليه عن فترات سابقة.

وسبق للدون أن لعب 6 سنوات في صفوف مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

ونقلت محطة راديو “كادينا سير” عن رونالدو قوله: “أتذكر عندما وصلت إلى إنجلترا وكنت في الـ 18 من عمري قالوا لي إن الترتيبات الضريبية المستخدمة هي أفضل آلية ممكنة كما هو الحال بالنسبة للاعبين الآخرين، أما في إسبانيا فكانت دفع المزيد لتجنب المشاكل”.

وشدد رونالدو على أنه لم يستخدم هيكلًا تجاريًا لإدارة حقوق الملكية لصوره في إسبانيا بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن سلطات الضرائب الانجليزية أقرت “بقانونية وشرعية” هذا الهيكل التجاري.

وجدد رونالدو باستمرار براءته من التهرب الضريبي موضحًا “كلما ذهبت إلى مكان، أدفع ما يجب أن أدفعه، لأن الحقيقة دائمًا ما تصبح معروفة”.

وأضاف في شهادته أمام المحكمة إنه كان يعرف في السابق أن البلاد التي تدار فيها حقوق صورته دائمًا في الخارج، لكنه قال إنه هو الآن على بينة من هذا الأمر.

وهدد رونالدو أكثر من مرة بالرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم اهتمام النادي بحل مشاكله مع الضرائب التي طالت العديد من اللاعبين وبينهم ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو ونيمار الذي فضّل الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

وعاد رونالدو إلى تدريبات ريال مدريد اليوم السبت بعد انتهاء إجازته الصيفية التي امتدت لـ37 يومًا، وذلك استعدادًا للموسم المقبل

ومنح ريال مدريد رونالدو إجازة أطول من باقي زملائه لمشاركته في بطولة كأس القارات مع منتخب البرتغال، إضافة إلى رغبة المدرب زين الدين زيدان بمنحه مزيدًا من الراحة قبل انطلاق الموسم الجديد 2017/2018.

ويتواجد رونالدو في العاصمة مدريد منذ الإثنين الماضي، لكنه كان منشغلًا بالدفاع عن نفسه أمام القضاء الإسباني بشأن قضية التهرب الضريبي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، فإن رونالدو توجّه اليوم إلى مقر تدريبات ريال مدريد “فالديباس” وسيبدأ العمل ليكون جاهزًا لاستعادة لياقته البدنية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، ثم مواجهة برشلونة يومين 13 و16 من الشهر الحالي في كأس السوبر الإسباني.

لكن الصحيفة استبعدت مشاركة رونالدو ضد فريقه السابق، مانشستر يونايتد، في السوبر الأوروبي، على أن يكون حاضرًاً في الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسجل رونالدو 42 هدفًا وصنع 12 في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، ليقود الفريق للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.