برشلونة يرفض دفع مكافـأة التجديد لنيمار ويستعيدها من كاتب العدل

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه لن يدفع للمهاجم نيمار ووالده، الذي يتولى إدارة أعماله، مبلغ الـ26 مليون يورو (9ر30 مليون دولار) ، قيمة المكافأة التي كان من المفترض أن يحصل عليها اللاعب نظير تجديد عقده في الصيف الماضي.

وجاء ذلك عقب حسم الصفقة القياسية لانتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الخميس، مقابل 222 مليون يورو (263 مليون دولار).

وقال جوسيب فيفز المتحدث باسم نادي برشلونة إن النقاط المتفق عليها مع اللاعب جرى الإخلال بها، وإن برشلونة استعاد المبلغ من كاتب العدل، بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح فيفز “كانت هناك ثلاث نقاط. أولها ألا يتفاوض اللاعب مع ناد آخر قبل 31 تموز/يوليو. والثانية أنه كشف علنا عن قراره بالبقاء لحين انتهاء عقده. والثالثة تتعلق بعدم حصوله على المبلغ (مكافأة التجديد) حتى أول أيلول/سبتمبر وكان ذلك لضمان عدم انتقاله إلى ناد آخر.”

وذكرت تقارير أن برشلونة كان قد حول للاعب دفعة قيمتها 14 مليون يورو عندما وقع نيمار العقد في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وكان مقررًا أن يحول دفعة أخرى في أيلول/سبتمبر المقبل.