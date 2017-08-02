جورجينا رودريغيز تعلن عن حملها من كريستيانو رونالدو بهذه الصورة المثيرة

أعلنت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عن حملها بشكل رسمي، في حوار أجرته مع مجلة “HOLA”.

وتصدرت صورة “جورجينا” غلاف المجلة مرتدية فستانا أسودَ ببطن منتفخة، وقالت في حوارها: “أنا أحب الأطفال جدًا وعلى دراية بشكل جيد بكيفية تربيتهم”.

وشددت: “أنا أحب الاعتناء بنفسي وممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل متوازن، كما أحاول الحصول على المنتجات الطبيعية، وتجنب الوجبات الثقيلة”.

وكان رونالدو اعترف من قبل في حوار سابق مع صحيفة “موندو” بحمل صديقته، وأجاب عن سؤال “هل أنت سعيد بالطفل القادم في الطريق؟ نعم، سعيد جدا”.

وكان رونالدو أعلن عن استقبال طفلين توأم من الذكور، من أم مجهولة الهوية، اختارها النجم البرتغالي وذكرت تقارير أن والدتهما أمريكية حملت طفلي رونالدو التوأم عن طريق التلقيح الصناعي.

ولم يعلن رونالدو بعد عن امرأة أمريكية حملت طفليه التوأم عن طريق التلقيح الصناعي.