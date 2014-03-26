فيديو.. رونالدو "يكشف" عن مفاجأة خاصة لمعجبيه

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أعلن النجم كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال وفريق ريال مدريد الإسباني، عن إصداره مجلة الكترونية جديدة لعشاقه، يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية وأجهزة "التابليت".

ونشر النجم البرتغالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الثلاثاء، فيديو قصير مدته عشر ثوان، يرحب فيه بمعجبيه في كل أنحاء العالم، ويعلن فيهم عن إصدار مجلته الجديدة، وتمنى لهم أن يستمتعوا بها.

المجلة الإلكترونية الجديدة للنجم البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، تضم إصدارين للهواتف الذكية المحمولة، وأجهزة "التابليت".