فيديو.. خلاف بين زيدان وأنشيلوتي قد "يدمر" ريال مدريد

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أظهر تقرير مصور لقناة "كانال بلس" الإسبانية ردود أفعال دكة بدلاء كل من ريال مدريد وبرشلونة من لاعبين والمدربين تاتا مارتينو وكارلو أنشيلوتي.

وقد أظهر التقرير وجود خلاف واضح بين الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان عضو الجهاز الفني للريال مع المدرب أنشيلوتي وذلك إثر مشاورات جرت بينهما مع أحد المساعدين حول كيفية سد الثغرة بعد طرد سيرخيو راموس إثر عرقلة نيمار المثيرة للجدل.

وأظهر الفيديو ألم زيدان وامتعاضه من قرار المدرب الإيطالي الذي قرر إخراج كريم بنزيمة الذي أحرز هدفين ليستبدله بالمدافع فاران وذلك بمجرد أن أدار أنشيلوتي ظهره للنجم الفرنسي حيث تمتم بكلامات غير مفهومة لكن معانيها كانت واضحة للغاية.