برشلونة الأقرب للقب وريال مدريد وأتلتيكو يترقبان

و رغم كون مسار الفريق في التسع مقابلات الأخيرة ليس صعبا بشكل كبير ، لكن أهم مقابلتين ينتظرانه جاءا في وقت عصيب ، فهو يسافر الأربعاء نحو إشبيلية بعد الهزيمة في الكلاسيكو و في جو مشحون قد يؤدي لنكسة جديدة ، كما سيرحل بين مقابلات ربع نهائي دوري الأبطال لمواجهة ريال سوسيداد البعبع الذي أطاح ببرشلونة مؤخرا و كاد أن يفقده لقب الدوري لولا العودة من بوابة الكلاسيكو .

و في حال تجاوز كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنجاح لموقعتي إشبيلية و ريال سوسيداد ، فقد تنقلب كل المعطيات من جديد و يعود الفريق الملكي لقمة الترشيحات للفوز باللقب في ظل نهاية موسم لصالحة ففي الجولات الستة الأخيرة سيلعب 4 مقابلات في ملعبه مقابل مقابلتين خارجه أمام كل من بلد الوليد و سيلطا فيغو . بالإضافة للمواجهة الأخيرة في الموسم بين برشلونة و الأتليتكو و التي قد تكون أيضا في صالحه لو حافظ على تقدمه على برشلونة .

و خارج إطار المنافسة على أرضية الملعب ، فتحت عدة وسائل إعلام مدريدية و كتلانية النار على التحكيم كثيرا في المدة الأخيرة تتهمه إما بمحاباة برشلونة أو ريال مدريد و شكل الكلاسيكو حلقة جديدة من الصراع حيث يعتقد المدريديين أن الإتحاد الإسباني يسعى لتغليب فرصة برشلونة للفوز باللقب .

و يظهر أن المستفيد الأكبر من الثنائي هو أتليتكو مدريد الذي يتقدم في صمت بعيدا عن صراعات القطبين و خارج الإتهامات بمحاباة التحكيم ، كما أن عدة مراقبين يعتقدون أن من مصلحة الإتحاد الإسباني و كرة القدم الإسبانية فوز الفريق الثاني لمدريد باللقب لكونه سيعطي لليغا إثارة و متعة من جديد و يضيف منافسا ثالثا للصراع الثنائي .

و يبقى صراع الهدف ثلاثيا أيضا بعد دخول ليونيل ميسي دائرة المتنافسين بهاتريك في مرمى الريال و أصبح على بعد 5 أهداف من القمة التي يتربع عليها كريستيانو رونالدو برصيد 26 هدفا و على بعد هدفين من ديغو كوستا مهاجم الأتليتكو الذي يحتل الصف الثاني.