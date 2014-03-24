راموس ورونالدو معرضان للعقاب بسبب حكم الكلاسيكو

تتواصل متاعب فريق ريال مدريد بسبب خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة والتي أفقدته الصدارة لفائدة الجار اتلتيكو مدريد، بالإضافة لغياب مدافعه سيرجيو راموس والأرجنتيني أنخل دي ماريا عن لقاء إشبيلية عبرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني عن استيائها من تصريحات الثنائي سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو ضد حكم اللقاء أدريانو مابينكو واللذان وصفا تحكيمه بالفضيحة.

حيث قال راموس: "تحكيم اللقاء كان فضيحة فقد ارتكب أخطاء قاتلة نيمار كان متسللاً قبل ضربة الجزاء وهو من افتعل السقوط بعد ضياع الكرة، كما أن انييستا بحث عن ضربة جزاء ورمى نفسه بين تشابي وكاربخال وضربة جزاء رونالدو غير مشروعة".

وكانت تصريحات رونالدو أشد حين قال: "لتفوز بمثل هذه اللقاءات لا يكفي الجهد داخل الملعب ومسؤولو الليغا أرادوا إشعال المنافسة وكان للحكم دور في ذلك".

وطالب اللاعبان بعدم تعيين الحكم مرة أخرى لمقابلات ريال مدريد وهو ما قد يدفع الاتحاد الإسباني لإنزال عقوبات مالية وربما التوقيف على الثنائي كما فعل سابقاً مع المدربان بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو والمدافع الكتلاني جيرار بيكيه.

وقد تكون الضربة القاضية لريال مدريد لو فضلت لجنة الانضباط خيار التوقيف لمدة لا تقل عن 4 لقاءات بذل الغرامات المالية.