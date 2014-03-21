صور.. بيبي شاهد على عودة رونالدو لصديقته الحسناء

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الدون يستغل وقت راحة نادر بالنسبة له بعد تأهل فريقه لربع نهائي دوري الأبطال فذهب مع صديقته الحسناء بصحبة زميله بيبي وصديقته لمشاهدة مباراة كرة السلة بين ريال مدريد وسيسكا موسكو.