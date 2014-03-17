صور.. شاكيرا تصدم "الجندي" بيكيه بصور مثيرة

بعد ظهورها شبه عارية في أحدث أغانيها مع صديقتها ريهانا، ظهرت النجمة الكولومبية شاكيرا صديقة نجم برشلونة جيرارد بيكيه بمظهر مثير في عدة صور تم التقاطها لها بمناسبة إصدار "ألبوم" غنائي جديد.

رغم الاعتراضات التي طالت الأغنية الأخيرة مع ريهانا بسبب ملابسها، إلا أن شاكيرا وبالاتفاق مع الشركة المنتجة للألبوم كشفت عن صور مثيرة لا تتناسب مع أم لطفل رضيع وزوجة للاعب شهير.

شاكيرا "37 عاماً" ارتدت عدة ملابس متنوعة في صور مختلفة بينها صورة تم التقاطها داخل حمام، وأخرى وهي مرتدية لباس يشبه "المايو البكيني".

وعن علاقتها بمدافع برشلونة الدولي قالت شاكيرا لصحيفة "دايلي ميل" الإثنين: "فخورة بأنني صديقة لاعب كرة شهير، فأنا واحدة من هذا المجتمع وسعيدة جداً بذلك".

وسبق والتقت شاكيرا ببكيه بعد مونديال 2010 في جنوب إفريقيا الذي غنت خلاله أغنيتها الشهيرة "واكا واكا" وهي الأغنية الرسمية للمونديال الأول في إفريقيا.

وأشارت المطربة الكولومبية إلى أنها تحترم حياة لاعبي كرة القدم، وتجد في بيكيه رمزاً للجندي الذي يعطي كل تركيزه ووقته للفريق الذي يدافع عن ألوانه، معلنة عن مرافقتها لصديقها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل.