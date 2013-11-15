بيكيه: سأضحك كثيراً إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية

أكد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه في مقابلة مع وسائل الإعلام الإسبانية، أن الصحافة قد بدأت حملتها لصالح المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية للعام "2013" وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفرانك ريبيري المرشح للحصول عليها.

وأعرب جيرارد بيكيه عن اعتقاده أن زميله ليونيل ميسي لا يمكن استبعاده على الإطلاق من هذه الجائزة وقال : "ليو لا يمكن أبداً استبعاده، جائزة الكرة الذهبية يصوت عليها العديد من الناس، ميسي فاز أربع مرات بهذه الجائزة وهو يحظى بالكثير من التقدير في جميع أنحاء العالم".

وأجاب اللاعب الدولي الإسباني على سؤال حول إمكانية فوز ميسي بالكرة الذهبية حيث قال: "إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية سأضحك كثيراً .. كثيراً، أنا لا أقول أن كريستيانو رونالدو لم يقدم أداءاً جيداً في العام، وأنا لا أريد الانتقاص من ريبيري، لكن الناس هي التي تصوت في نهاية المطاف".