إسبانيا تواجه غينيا وجنوب إفريقيا ودّيّا

مدريد- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء أن المنتخب الأول للبلاد، بطل العالم وأوروبا، سيخوض مباراة ودّية أمام غينيا الاستوائية في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في عاصمتها مالابو.
ويحتل منتخب غينيا الاستوائية المركز 119 في قائمة تصنيف المنتخبات التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وبعد مواجهة غينيا الاستوائية بثلاثة أيام، سيلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره جنوب الإفريقي في استاد "سوكر سيتي" في جوهانسبرج الذي شهد فوز إسبانيا باللقب العالمي في عام 2010.
ومن المقرر أن يعلن المدرب فيسنتي ديل بوسكي تشيكلة فريقه استعدادا للمباراتين الخميس.
وكانت إسبانيا تأهلت لنهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في البرازيل في عام 2014، بعد أن تصدرت مجموعتها في التصفيات الأوروبية.