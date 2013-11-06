رقم قياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في اللقاء لذي انتهى بالتعادل هدفين لمثلهما، ليتمكن من تعديل رقم قياسي و تجاوز آخر .

و عادل رونالدو رقم كل من الإيطالي فيليبو إنزاغي و الأرجنتيني هرنان كريسبو و الهولندي رودي فان نيستوروي والذين كانوا هدافي دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، و تبقى أمام البرتغالي مقابلتين لتجاوزه و الإنفراد بالصدارة و هي مهمة ليست مستحيلة على محطم الأرقام القياسية في هز الشباك .

كما فك رونالدو شراكة هدافي العام في دوري أبطال أوروبا و التي كان يتشاركها مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سجلا 13 هدف ، و أنفرد بالصدارة بعد بلوغه الهدف 14 خلال مواجهة يوفنتوس علما أن ميسي سجل 13 هدف في 2012 .

و يبقى أمام رونالدو رقما آخر في دوري الأبطال و هو تجاوز 14 هدف في موسم واحد و هو الرقم الذي يحمله ليونيل ميسي و يحتاج رونالدو ل7 أهداف لتحطيمه علما أنه هداف المسابقة الموسم الماضي برصيد 12 هدفاً .