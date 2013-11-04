اتليتيكو مدريد يُضيق الخناق على برشلونة في الليغا

أظهر اتليتيكو مدريد عزمه على مواصلة الصراع مع برشلونة وريال مدريد على لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بفوزه 2-0 على أرضه على اتليتيك بيلباو بهدفي ديفيد بيا ودييغو كوستا.

وهذا هو الفوز الحادي عشر من 12 مباراة لأتليتيكو مدريد هذا الموسم وقلص الفارق مع برشلونة المتصدر، الذي لم يخسر حتى الآن هذا الموسم إلى نقطة واحدة وأعاد فارق النقاط الخمس مع ريال مدريد الثالث.

وجمع برشلونة 34 نقطة بعد فوزه على اسبانيول في قمة المدينة، بينما حصد اتليتيكو 33 نقطة ويحتل المركز الثاني وجمع ريال مدريد 28 نقطة بفوزه على رايو فايكانو 3-2.

افتتح بيا المنضم إلى اتليتيكو من برشلونة بنهاية الموسم الماضي التسجيل في الدقيقة 33 بتسديدة متقنة، وأضاف كوستا الهدف الثاني بعد سبع دقائق من تمريرة كوكي.

وهذا هو الهدف الثالث عشر لكوستا المولود في البرازيل في الدوري الاسباني ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في صدارة هدافي البطولة.

وحقق فالنسيا الفوز بعد ثلاث هزائم متتالية وخفف الضغط على مدربه الصربي ميروسلاف ديوكيتش بتغلبه 1-0 على مضيفه خيتافي في مباراة شابها العنف.

وأحرز دورلان بابون الهدف الوحيد في الدقيقة 41. وانتهت المباراة بشجار بين فيسنتي جوايتا حارس فالنسيا واليكسيس روانو مدافع خيتافي قبل أن يفصل بينهما مسؤولون وزملاء من الفريقين.

وبات فالنسيا في المركز التاسع برصيد 16 نقطة من 12 مباراة في حين يحتل خيتافي المركز السادس ولديه 19 نقطة.

وخسر ليفانتي أمام غرناطة 0-1 في مباراة أضاع فيها الفريق المضيف ضربة جزاء في الشوط الأول.