جيرارد بيكيه يسخر من ريال مدريد بطريقة نارية

رد قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه على الانتقادات التي توجه لفريقه بخصوص الأداء العادي رغم تحقيق نتائج ممتازة.

وقال بيكيه: "تخيلوا ماذا كان سيحدث هنا لو أننا فزنا خلال 5 سنوات بلقب دوري واحد وكأس واحدة فقط مثل ريال مدريد".

وأضاف: "البعض قد لا يعجبه كلامي لكن الناس اعتادت على شيء معين، هناك من يعتبر عدم فوزنا بلقب دوري الأبطال فشلاً للموسم".

وأكد بيكيه أن الفريق تطور دفاعياً، والدليل عدم تلقيه أهداف بشكل كبير كما كان يحدث في الماضي، وأن عقلية البرسا باتت عملية أكثر من ذي قبل.

يذكر أن برشلونة حقق فوزاً صعباً بنتيجة 1-0 على اسبانيول بأقدام اليكسيس سانشيز.