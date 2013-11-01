مارتينو يصرح بأن برشلونة ليس الأفضل في العالم

صرح تاتا قبل لقاء الديربي الكتلاني أمام إسبانيول: "أتمنى أن نصل لأفضل مستوى لنا في أقرب فرصة، لكن لا يمكن مقارنتنا بفرق برشلونة السابقين، فأنا كمدرب أحب أن أسمع أننا قريبين من أحسن مستوى لبرشلونة قبل 3 سنوات حين هزموا ريال مدريد 5-0، لكن لا يمكن أن نكون أفضل فريق في العالم كل سنة."

وإعتبر تاتا مارتاينيو أن المهم بالنسبة له كمدرب هو تطور الفريق، ورفع المستوى تدريجياً ليكون في القمة في المواعيد الصعبة، مشيداً بمستوى عدة لاعبين استعادوا بريقهم كأليكس سانشيز و نيمار و إينستا.

وإعترف المدرب الأرجنتيني أن مواطنه نجم الفريق ليونيل ميسي ليس في قمة مستواه، مؤكداً أنه يعاني من مخلفات الإصابة لكنه في صحة جيدة ويستعيد مستواه، ووجه تحذيراً للجميع حين قال: "حين يكون ميسي في لياقة بدنية جيدة وفي قمة مستواه سيفجر كل الأرقام ."

و فضل تاتا مارتينيو نظام المداورة بين لاعبيه لإراحتهم، وليتمكنوا من الوصول لنهاية الموسم بقوة في ظل رغبة الفريق في العودة لقمة التاج الأوروبي، كما يحاول تغيير مراكز بعض النجوم كميسي الذي لعب في الجهة اليمنى للبحث عن حلول هجومية ممكنة في حال مواجهة فرق تدافع بشكل جيد.

ويقضي تاتا مارتينيو يومه المائة رفقة برشلونة دون هزيمة حيث حقق الفريق 10 انتصارات وتعادل في الدوري، وانتصاران وتعادل في دوري الأبطال، كما فاز بكأس السوبر الإسباني بعد التعادل ذهاباً و إياباً مع أتليتكو مدريد.