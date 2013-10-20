برشلونة يطالب بحماية نيمار من التدخلات العنيفة

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

طالب فريق برشلونة من الحكام حماية نجمه الجديد البرازيلي نيمار من التدخلات العنيفة التي يتلقاها في كل مقابلة وأحيانا دون كرة كما حدث في لقاء أوساسونا الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال مدرب الفريق تاتا مارتينيو:" أعتقد أن نيمار تعرض لعدة ضربات دون كرة في منتصف الملعب حين كان الحكم المباراة مشغولاً بتتبع الكرة وقد طالبت حكام الشرط بتتبع الوضع لكنهم لم يستجيبوا لذلك ولم يقوموا بدورهم لتنبيه الحكم لهذه الأخطاء."

ويعتقد برشلونة أن لاعبه البرازيلي تعرض لحملة في وسائل الإعلام حول ادعائه التمثيل والسقوط للحصول على أخطاء وقد كانت بعضها صحيحة ومؤثرة كحالة مدافع سلتيك غلاسكو في دوري الأبطال، لكن الحكام تأثروا بذلك ولم يعودوا يعلنون عن أخطاء لفائدة النجم البرازيلي.

ونفى مدافع أوساسونا أليخاندرو أليباس أن يكون فريقه ضرب اللاعب البرازيلي وقال:" تلقى نيمار 3 أو 4 أخطاء لكنها لم تكن ضربات قوية ولم يتلقى معاملة خشنة من المدافعين لقد لعبنا بليونة معه."

ويؤدي نيمار ثمن التمثيل في اللقاءات السابقة حيث غالباً يضع الحكام نصب أعينهم تاريخ كل لاعب مع الأخطاء ودرجة التمثيل في سقوطه وهو ما يؤثر على النجم البرازيلي الذي يتلقى ضربات قوية من المدافعين.