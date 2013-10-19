برشلونة يتعثر للمرة الأولى في الدوري الإسباني

مدريد - أهدر برشلونة أول نقطتين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بتعادله بدون أهداف مع مضيفه اوساسونا ليهدر فرصة معادلة الرقم القياسي لأفضل بداية للمسابقة.

وشارك ليونيل ميسي الذي لم يظهر في أي مباراة منذ نهاية الشهر الماضي بسبب الإصابة في آخر 25 دقيقة، لكن حتى أفضل لاعب في العالم لم يتمكن من مساعدة ناديه على اختراق دفاع اوساسونا.

وفاز برشلونة في أول ثماني مباريات، وكان في حاجة إلى فوز جديد لمعادلة الرقم القياسي لأفضل بداية للدوري والمسجلة باسم ريال مدريد في موسم 1968-1969.

وأصبح رصيد برشلونة المدافع عن اللقب 25 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، الذي استفاد من هدفين في بداية ونهاية الشوط الثاني ليفوز 2-0 على ضيفه ملقة.

وسيكون بوسع اتليتيكو مدريد معادلة الرقم القياسي إذا حقق فوزه التاسع على التوالي على اسبانيول.

واستفاد ريال سوسيداد من هدفي انطوني جريزمان وروبن باردو جوتيريز بواقع هدف في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه فالنسيا الذي سجل هدفه الوحيد بواسطة دورلان بابون في الوقت المحتسب بدل الضائع.