ميسي يعود من الإصابة قبل لقاء الكلاسيكو

مدريد - يعود ليونيل ميسي إلى تشكيلة برشلونة، بعد غياب للإصابة في مباراة أمام أوساسونا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت وكذلك القائد كارلوس بويول قائد الفريق بعد سبعة أشهر من الغياب.

وغاب ميسي عن تشكيلة برشلونة منذ إصابته بشد في أعلى الفخذ أثناء مباراة أمام ألميريا في الشهر الماضي كما غاب أفضل لاعب في العالم عن مباراتي الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام بيرو وأوروجواي.

وقال جيراردو مارتينو مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي الجمعة إن ميسي مستعد للعب مرة أخرى.

وحصل قلب الدفاع بويول على الضوء الاخضر للعودة الى المباريات بعد التعافي من اصابة في الركبة. وكان بويول (35 عاماً) قد خضع لجراحة في الركبة اليمنى في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف مارتينو: "سوف نرى إن كان بويول سيلعب لكنه مستعد ويتوق للإنضمام إلى الفريق."

وتابع قائلاً: "سعادته تدهشني ... إنه كلاعب صاعد يتشوق لخوض مباراته الأولى في الدوري."

وتلقى دفاع برشلونة دفعة اخرى بعودة قلب الدفاع خافيير ماسكيرانو بعد التعافي من إصابة في العضلات أبعدته عن المباريات لمدة نحو شهر.

ويخوض برشلونة مباريات صعبة في الفترة المقبلة إذ يلعب أمام ميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ثم يستضيف ريال مدريد بعد أربعة أيام في لقاء قمة لكن مارتينو أكد انه يركز فقط على مباراة أوساسونا المتعثر في المركز الثامن عشر.

وقال مارتينو: "يلعب أوساسونا بروح عالية وتحسن مستواه فقد فاز بمباراته الماضية في الدوري."