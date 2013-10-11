رينا يصنع من قميص بالوتيلي بيجامة ينام بها

إرم- (خاص) من أحمد نبيل

قال حارس مرمى نادي نابولي الإسباني بيبي رينا إنه ينام بالقميص الذي كان يرتديه مهاجم ميلان ماريو بالوتيلي، عندما تصدى رينا لركلة الجزاء التي لعبها المهاجم الأسمر.

وأصبح الحارس الإسباني أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء يسددها بالوتيلي الذي لم يكن قد أهدر أية ركلة جزاء خلال مشواره الكروي.

وقال رينا في تصريحات إذاعية لمحطة Onda Cero الإسبانية: "أرتدي الآن بيجامة خاصة مكونة من قميص بالوتيلي الذي كان يرتديه عندما تصديت لركلة جزاء منه قبل أسبوعين".

وأضاف رينا: "بعد اللقاء لم أستطع مقاومة طلب الحصول على قميصه. إنه حدث تاريخي فهو لم يهدر أية ركلة جزاء قبل ذلك، الآن لدي بيجامة خاصة جداً".

وتابع الحارس السابق لنادي ليفربول الإنكليزي: "تصديت لركلة الجزاء بانتظاري لحظة أكثر منه، فهو دائماً ينتظر لحظة ليقرر أين يسدد الكرة؛ إذ لديه قدرة على اتخاذ قراره في اللحظة الأخيرة وكان علي فقط أن انتظر وقت أطول منه لأقرر في أية جهة سأرتمي".

وأهدر مهاجم ميلان، ماريو بالوتيلي، أول ركلة جزاء في مشواره الكروي أمام نابولي قبل نحو أسبوعين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم بالوتيلي لتسديد ركلة جزاء حصل عليها الروسونيري في الدقيقة 62 قبل أن يتصدى لها بيبي رينا حارس نابولي.

يذكر أن بالوتيلي نجح في تسجيل كل ركلات الجزاء الـ21 التي سددها طوال مشواره الاحترافي.