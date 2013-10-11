زيدان: الكرة الذهبية بين رونالدو وريبيري

(خاص) من نورالدين ميفراني

أكد زين الدين زيدان نجم فرنسا السابق ومساعد مدرب ريال مدريد الحالي أن الكرة الذهبية لسنة 2013 يستحقها كل من مواطنه فرانك ريبيري والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كما عبر عن حلمه بتدريب منتخب فرنسا مستقبلاً.

وقال زيدان في حوا ر نشرته جريدة "أس" الإسبانية: "الإثنان يستحقان الكرة الذهبية فربيري قام بموسم جيد وقاد فريقه لثلاثية تاريخية والثاني سجل أزيد من 55 هدف في السنة وفي كل الأحوال لست من يقرر".

ودافع زيدان عن غاريث بيل وقال: "اندمج بسرعة وسط المجموعة واستقبل بشكل جيد وسيكون جاهزاً في المستقبل القريب لكونه لم يستعد لبداية الموسم ويعاني من نقص في اللياقة البدنية لكنه لاعب رائع و سيقدم الكثير لريال مدريد".

وأضاف: "الثمن ليس مشكلة فهناك نادي يريد أن يشتري وآخر يريد أن يبيع و السوق هو من يحدد لكنه لاعب مهم وجيد ويستحق أي ثمن يدفع في جلبه".

وأكد أحسن لاعب في العالم سابقاً أنه يحلم بتدريب منتخب فرنسا في المستقبل وقال حول دوره في الفريق الملكي: "أحلم بتدريب منتخب فرنسا مستقبلاً لكن حالياً أتعلم من كارلو أنشيلوتي الكثير كمساعد مدرب مكلف بالفريق بينما كليمون مكلف باللياقة البدنية، وكالو أصبح أكثر خبرة مما سبق حيث سبق لي التعامل معه حين كان صغيراً إنه مدرب تطور كثيراً".

ودافع اللاعب السابق لريال مدريد عن مواطنه بنزيمة و تحدث عن موراتا: "عندما لا يسجل لاعب لمدة طويلة فإنه يفقد الثقة ولا يفقد مؤهلاته بنزيمة لاعب جيد في وضع سيء و يحتاج لاستعادة الثقة والتسجيل وموراتا مهاجم صغير يتطور بشكل جيد، لكن بنزيمة يشتغل بجد و يملك الرغبة في العودة لمستواه".

وقال زيدان متحدثاً عن جوهرة الريال الجديدة إيسكو: "كانت هناك مقارنة بيني وبينه وهي عادية فحين كنت في بدايتي قورنت مع ميشيل بلاتيني حين رحلت ليوفنتوس".

وأكد مساعد المدرب الإيطالي أن النتائج ليست سيئة في بداية موسم بالنسبة للفريق الملكي لكن السيء هو طريقة اللعب التي يجب أن تتطور في المستقبل.

وقال زيدان أن النجم البرازيلي المعتزل رونالدو هو أحسن وأعز صديق وأضاف: "كان يملك إمكانيات فريدة لا يملكها أي لاعب في كرة القدم، إنه أحسن وأعز أصدقائي".