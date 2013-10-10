مقابلة إسبانيا وروسيا البيضاء تجرى في موعدها

(خاص) من نورالدين ميفراني

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مقابلة المنتخب الإسباني لنظيره روسيا البيضاء ستجرى في موعدها ليلة الجمعة بملعب مايوكا على الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي الثامنة بالتوقيت العالمي.

وكان مولد كهربائي قد انفجر مساء الخميس بالملعب وأدى لإصابة 3 تقنيين إسبان إثنان منهما في حالة خطرة وهو ما وضع الإتحاد الإسباني في وضع حرج وهدد المقابلة بالتأجيل. وتم إصلاح العطب بالمولد وستجرى المقابلة في موعدها.

وتواجه إسبانيا متصدرة المجموعة التاسعة روسيا البيضاء الجمعة وجورجيا الثلاثاء في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأوروبية لبلوغ النهائيات العالمية ويكفيها جمع 4 نقط للتأهل وقد تتأهل أيضاً في حال فوزها بلقاء وحيد حسب نتائج منتخب فرنسا الذي تتبقى له مقابلة وحيدة سيجريها الثلاثاء القادم أمام فيلندا.