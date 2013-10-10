رينا: الجدل بين كاسياس و فالديز لا يعنيني

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

رفض بيب راينا حارس فريق نابولي والمنتخب الإسباني الدخول في النقاش الدائر حول من يستحق اللعب أساسيا في حراسة منتخب لاروخا.

وقال راينا خلال لقاء مع الصحفيين على هامش تجمع المنتخب الإسباني:" النقاش الدائر حولهما بعيد عني ولا يعنيني شخصيا".

وأضاف متحدثا عن المنتخب الإسباني: "يجب أن نفوز بالمقابلتين وأن نستمر في نفس النسق ولا ننظر للماضي، لا شيء في كرة القدم سهل ويجب أن نستمر في العمل فالفوز بـ 20 لقاء متوالٍ ليس سهلا ونحن دائما أسرة واحدة وأكثر قربا، واللاعبون الجدد في المنتخب عنوان لجيل جديد ويجب مساندتهم ودعمهم لتحقيق الفوز وهذا ما يهمنا".

وأكد حارس نابولي أنه يرغب في الفوز بلقب رفقة فريقه الإيطالي وقال: "الموسم بدأ جيدا في نابولي والكل سهل المهمة المدرب والجماهير، ولم أكن خائفا من تغيير البلد وأشكر أسرتي على الدعم".

وأضاف "أطمح في الفوز بالألقاب مع نابولي ولا أفكر حاليا في ليفربول حيث علي العودة بعد نهاية الموسم".

ورحب راينا بديغو كوستا مهاجم أتليتكو مدريد في حال التحاقه بالمنتخب وقال: "يمكنه اللعب مع المنتخب كما حدث مع سينا (لاعب فيلاريال السابق البرازيلي الأصل) وسيكون رفقة لاعبين يعرفهم جيدا ونحن أصدقاء في الملعب وسيكون كابوسا لو أعتبره البعض منافسا".