صورة.. من الأجمل بين زوجات لاعبي برشلونة

تجمع عدد من زوجات وصديقات نجوم فريق برشلونة ليلة الثلاثاء في أحد عروض الأزياء في إقليم كتالونيا من أجل التعرف على آخر خطوط الموضة في العالم.

حضر الحفل يولاندا كاردونا زوجة الحارس فيكتور فالديس، ونوريا كونليرا زوجة تشابي هيرنانديز، ودانييلا سمعان، ذات الأصول اللبنانية، صديقة سيسك فابريغاس، وأنتونيلا روسوزو صديقة ليونيل ميسي، وأخيراً غابرييلا لينزي صديقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

نظم الحفل مصمم الأزياء الشهير روزا كلارا وكان مخصصاً لعرض فساتين الزفاف، وقد حرصت زوجات وصديقات نجوم برشلونة على التقاط صور جماعية ضمتهم جميعاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه فرصة النادي الكتالوني بالفوز بلقب الدوري الإسباني بعد تعادل غريمه التقليدي ريال مدريد مع بلد الوليد الأربعاء بهدف لكل فريق، لينحصر صراع الليغا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الذين يلتقيان في الجولة الأخيرة من المسابقة على ملعب "كامب نو".