شاكيرا ترد "الصاع" على بيكيه

كشفت النجمة العالمية شاكيرا عن فرضها قوانيناً صارمة على حبيبها نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه، بعدم عمله مع عارضات أزياء مثيرات.

و أوضحت شاكيرا خلال حفل اطلاقها لآخر ألبوماتها الغنائية في كاليفورنيا: " لا يمكنه أن يقوم بشيء مع العارضات أيضاً".و أضافت : "أنا وبيكيه زوجين خانقين، دائما ما نناكف بعضنا طوال الوقت".

وأكدت شاكيرا أنه من الجميل أن يكون رجلها ووالد طفلهما “ميلان” يحميها، مشيرة أن هذا ليس بالغريب عليه لأنه حارس مرمى، وأن هذا من صميم عمله.

وتجدر الإشارة أن جيرار بيكيه منع شاكيرا من توسط الرجال في فيديو كليباتها، و تمكنت من تصوير آخر فيديو كليباتها بعنوان "Can't Remember to Forget You " الذي شاركتها فيه النجمة العالمية ريهانا، بعد أن حصلت على موافقة صديقها جيرارد بيكيه الذي درس سيناريو و دعمها أثناء تصويره.