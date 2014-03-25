كرويف: راتب نيمار مشكلة في برشلونة

أعلن النجم الهولندي الطائر يوهان كرويف الرئيس الشرفي لفريق برشلونة أن راتب البرازيلي نيمار يشكل عبئاً ثقيلاً على إدارة الفريق الكتلوني ويسبب زوبعة في غرفة الملابس.

وقال كريف في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتلونية: "نيمار لاعب جيد ورائع، لكن لا يمكن ضم لاعب عمره 21 سنة ومنحه راتباً يفوق ما يتقاضاه لاعبون فازوا بكل شيء و هو ما يثير غضبهم وشعورهم بعدم التقدير الكافي".

ويعتقد كرويف أن راتب نيمار مبالغ فيه بشكل كبير ويسبب مشاكل لإدارة الفريق الكتلوني مع اللاعبين القدامى ومع نجم الفريق الأول ليونيل ميسي.

وقال كرويف: "الفريق يضم أفضل لاعب في العالم وهو ميسي وهو القادر على إنقاذ الفريق في وقت الشدة، فلاعب صغير في عمر 21 سنة لا يستطيع ذلك، ربما حين ينضج ويصل لعمر أكبر لسن 26 سنة".

وتناسى كرويف أن النجم ليونيل ميسي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم في عمر 22 سنة وكان منقذاً لفريق برشلونة.