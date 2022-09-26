أراوخو يختار العملية الجراحية وبرشلونة يعلن إصابة فرينكي دي يونغ وديباي

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن مدافعه رونالد أراوخو سيخضع لجراحة في فنلندا بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع منتخب بلاده أوروجواي.

وأصيب أراوخو في هزيمة أوروغواي 1-صفر وديا خارج أرضها أمام إيران يوم الجمعة الماضي، واضطر لمغادرة الملعب بعد خمس دقائق.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت: ”سيخضع أراوخو لعملية جراحية في الفخذ الأيمن في فنلندا يوم الأربعاء، وذلك تحت إشراف أطباء نادي برشلونة“.

كما كشف برشلونة أن لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ يعاني من إجهاد في الفخذ الأيسر، في حين يعاني ممفيس ديباي من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ الأيسر.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع ريال مايوركا وسيلتا فيغو في الليغا وإنتر ميلان مرتين في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 12 أكتوبر على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحصد برشلونة 16 نقطة من 6 مباريات ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، في حين حصد برشلونة ثلاث نقاط من مباراتين في دوري أبطال أوروبا.