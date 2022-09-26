بنزيما يتعافى من الإصابة ويستعد للمشاركة في مباراة ريال مدريد وأوساسونا

كشف برنامج ”الشرينغيتو“ أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد تعافى من الإصابة وجاهز للعب أمام أوساسونا.

وتعرض بنزيما للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام سلتيك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 6 سبتمبر، وغاب عن مباريات الفريق الملكي أمام ريال مايوركا ولايبزيغ وأتلتيكو مدريد.

🚨ÚLTIMA HORA de @EduAguirre7 sobre 𝐁𝐄𝐍𝐙𝐄𝐌𝐀 ✅"Karim está prácticamente RECUPERADO. Casi con total seguridad JUGARÁ ante Osasuna". 📺¡Nos vemos a las 15:10h en #JUGONES! pic.twitter.com/52JuzvkO2e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2022

كما غاب بنزيما عن مباراتي فرنسا أمام النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وأكد ”الشرينغيتو“ عودة بنزيما عمليا لريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وأشار إلى أنه من شبه المؤكد أن يلعب المهاجم الفرنسي أما أوساسونا يوم الأحد 2 أكتوبر في الدوري الإسباني.

وشارك بنزيما الذي يبلغ من العمر 34 عاما في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا ثم شاختار دونيتسك (مرتين في دوري أبطال أوروبا)، وخيتافي، قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة التاسعة من الليغا.

وحقق ريال مدريد الفوز في جميع مبارياته هذا الموسم، بواقع 6 انتصارات في الليغا ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما حقق الفوز في أول جولتين في دوري أبطال أوروبا على حساب سلتيك ولايبزيغ.

موعد الكلاسيكو

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 16 أكتوبر المقبل تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.