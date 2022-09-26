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رياضة

بنزيما يتعافى من الإصابة ويستعد للمشاركة في مباراة ريال مدريد وأوساسونا
تاريخ النشر: 26 سبتمبر 2022 13:27 GMT
تاريخ التحديث: 26 سبتمبر 2022 15:25 GMT

بنزيما يتعافى من الإصابة ويستعد للمشاركة في مباراة ريال مدريد وأوساسونا

كشف برنامج "الشرينغيتو" أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد تعافى من الإصابة وجاهز للعب أمام أوساسونا. وتعرض بنزيما للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف برنامج ”الشرينغيتو“ أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد تعافى من الإصابة وجاهز للعب أمام أوساسونا.

وتعرض بنزيما للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام سلتيك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم 6 سبتمبر، وغاب عن مباريات الفريق الملكي أمام ريال مايوركا ولايبزيغ وأتلتيكو مدريد.

كما غاب بنزيما عن مباراتي فرنسا أمام النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

وأكد ”الشرينغيتو“ عودة بنزيما عمليا لريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وأشار إلى أنه من شبه المؤكد أن يلعب المهاجم الفرنسي أما أوساسونا يوم الأحد 2 أكتوبر في الدوري الإسباني.

وشارك بنزيما الذي يبلغ من العمر 34 عاما في 6 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا ثم شاختار دونيتسك (مرتين في دوري أبطال أوروبا)، وخيتافي، قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة التاسعة من الليغا.

وحقق ريال مدريد الفوز في جميع مبارياته هذا الموسم، بواقع 6 انتصارات في الليغا ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما حقق الفوز في أول جولتين في دوري أبطال أوروبا على حساب سلتيك ولايبزيغ.

موعد الكلاسيكو
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 16 أكتوبر المقبل تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة.

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