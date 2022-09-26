ميسي: مبابي "وحش" وبين الأفضل في العالم.. ومجموعتنا في كأس العالم صعبة للغاية

أصر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي سيكون من بين الأفضل في العالم ”لسنوات مقبلة“، وسط تساؤلات عن علاقة المهاجم الفرنسي بزميله نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان.

وفسر البعض تصريحات مبابي بعد فوز فرنسا على النمسا الأسبوع الماضي على أنها انتقاد لنيمار، حيث أوضح مهاجم موناكو السابق أنه قادر على اللعب بحرية أكبر في المنتخب الفرنسي مقارنة بالنادي، كما ورد أن الثنائي قد اختلفا بسبب واجبات كل منهما في بارك دي برينس.

وسُئل نيمار عن مبابي أثناء تواجده مع المنتخب البرازيلي عقب الفوز على غانا بثلاثية نظيفة وديا، ولم يخفف رده التوتر. ومع ذلك، لم يكن لدى ميسي شك بشأن رأيه في مبابي الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

وقال ميسي في مقابلة مع موقع TUDN المكسيكي أجراها النجم البلغاري هريستو ستويتشكوف، مهاجم برشلونة السابق ”كيليان لاعب مختلف، وحش قوي للغاية في المواجهات الفردية، يذهب إلى المساحة وسريع جدًّا ويسجل الكثير من الأهداف، إنه لاعب متكامل وقد أثبت ذلك لسنوات، وفي السنوات المقبلة، سيكون بالتأكيد من بين الأفضل“.

وسجل مبابي لفرنسا في فوزها 2-صفر على النمسا، مساء الخميس الماضي، وكان أقل نجاحًا يوم الأحد أمام الدنمارك في كوبنهاغن، لكن المنتخب الفرنسي نجا بصعوبة من الهبوط في دوري الأمم الأوروبية.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن تلعب الأرجنتين مع جامايكا هذا الأسبوع في آخر مباراة استعدادية لها قبل كأس العالم.

دوري الأبطال مع سان جيرمان

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان، قال الهداف التاريخي لبرشلونة ”هدف باريس دائما هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، خرجنا الموسم الماضي بسبب تفاصيل صغيرة بعد أداء مباراتين رائعتين ضد ريال مدريد.

”إنه موسم استثنائي، لأن كأس العالم ستقام في الشتاء، لكن دوري الأبطال بطولة صعبة، الأفضل لا يفوز دائما باللقب، التفاصيل مهمة وخطأ واحد قد يكلفك الخروج“.

وعن المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم في قطر، قال ميسي ”سنلعب مع منتخبات بولندا والمكسيك والسعودية، في نهائيات كأس العالم الماضية، كان هناك الكثير من الحديث عن وجود مجموعة سهلة، وأننا كنا نفكر بالفعل في من يمكن أن نلتقي معه في الدور التالي، لكن الأمر لم يكن كما توقعنا، انتهى بنا الأمر بالتأهل بصعوبة. وخسرنا أمام كرواتيا وكافحنا من أجل الوصول لدور الستة عشر الذي خسرنا فيه أمام فرنسا بطلة العالم فيما بعد.

”أعتقد أن لدينا مجموعة صعبة للغاية في قطر، ومن المهم جدًّا أن نبدأ بالفوز بالمباراة الأولى، لأنها تمنحك راحة البال. ومواجهة المباراة التالية في مباراة مختلفة“.

وسيلعب ميسي كأس العالم للمرة الخامسة في قطر 2022 بعد أن لعب في ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018.

كوبا أمريكا 2021

أكد ليونيل ميسي أن الفوز ببطولة كوبا أمريكا عام 2021 جعل الأرجنتين تعمل بشكل أفضل وأكثر هدوءًا في مواجهة مسيرتها إلى مونديال قطر 2022.

وأضاف ”تم تشكيل مجموعة رائعة جدًّا، مجموعة قوية جدًا لديها فكرة واضحة جدًّا، تعرف كيف تلعب كل مباراة، وأعتقد أن الفرق الأكبر مع المجموعات السابقة هو أن تكون محظوظًا بما يكفي للفوز بكأس كوبا أمريكا، لأن حقيقة أن الفوز يغير كل شيء بالنسبة لك، فأنت تعمل بطريقة مختلفة، تسير الأمور تلقائيًّا بشكل مختلف.

”لقد صنعنا مجموعات رائعة في السابق، وقدمنا ​​كؤوس أمريكا وكأس العالم الرائعة، ولم نكن محظوظين بما يكفي لأن نكون قادرين على الفوز بالألقاب، أعتقد أن الفارق الوحيد الذي أراه مع هذه المجموعة اليوم هو أنها كانت محظوظة بما يكفي للفوز“.

وتابع ”لقد تلقيت ضربات قاسية للغاية بعد خسارة نهائيات كوبا أمريكا وكأس العالم بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة ولفترة طويلة بسبب تلك الهزائم، وأخيرًا تمكنت من تكريس نفسي مع المنتخب الوطني، إذ أتيحت لي الفرصة للنجاح مع المنتخب بعد التألق مع برشلونة وكان ذلك، كان ذلك بمثابة قطعة الكريز فوق الحلوى“.