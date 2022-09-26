تحديد موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي عن موعد الكلاسيكو الأول الذي سيجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويقام اللقاء يوم 16 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 16:15 بتوقيت إسبانيا، الـ5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأصبح هذا الموعد معتادًا عليه في المباراة الأولى للكلاسيكو في كل موسم بأن يكون خلال فترة ما بعد الظهر، بسبب فارق التوقيت مع البث في دول شرق آسيا.

وفي موسم 2017/2018، أقيمت مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية وكانت في ديسمبر 2017.

🚨 ¡ES OFICIAL! 🚨#ElClásicoEnDAZN que disputarán @realmadrid y @FCBarcelona_es se jugará el domingo, 16 de octubre, a las 16:15h 🗓️⌚️ ¡Y atención, porque @Guaje7Villa y @GUTY14HAZ liderarán el equipo de DAZN para este partidazo! 👏 ¡No se lo puede perder NADIE! 🔥 pic.twitter.com/7aoh9ehIvB — DAZN España (@DAZN_ES) September 26, 2022

وتعرض العديد من لاعبي برشلونة لإصابات قوية، خلال فترة التوقف الدولي، بعد انضمام الدوليين إلى منتخبات بلدانهم؛ من أجل المشاركة في المباريات الودية، ضمن الاستعدادات للمحافل الدولية، وعلى رأسها كأس العالم قطر 2022، التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وأصيب 5 لاعبين خلال المشاركة مع منتخبات بلدانهم في المباريات الودية المختلفة، التي أقيمت خلال فترة التوقف الدولي، وعلى رأسهم فرينكي دي يونغ أثناء مشاركته مع منتخب هولندا أمام بولندا، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وتعرض ممفيس ديباي إلى إصابة أثناء المباراة ذاتها؛ الأمر الذي يهدد مشاركته في لقاء الكلاسيكو المرتقب، والمقرر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، أمام ريال مدريد، كما تعرض جول كوندي إلى إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى؛ الأمر ذاته بالنسبة لأراخو، الذي يعاني من خلل في وتر عضلة المقرب الطويلة في الفخذ الأيمن.

الفرنسي عثمان ديمبلي سيكون بنسبة كبيرة خارج مباراة الكلاسيكو بعد تعرضه لإصابة أثناء المشاركة في لقاء فرنسا والنمسا.

ويرفض نادي ريال مدريد، المُخاطرة بنجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوعين خلال مباراة سيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

بنزيما يغيب عن ريال مدريد مُنذ 6 سبتمبر ويُعاني الفرنسي من إصابة في العضلة الوترية، بجانب إجهاد زائد في عضلات الفخذ الأيمن.

يذكر أن آخر كلاسيكو غاب عنه بنزيما شهد هزيمة ريال مدريد برباعية دون رد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الموسم الماضي، والذي شارك فيه لوكا مودريتش في مركز المهاجم الوهمي لتعويض عدم تواجد اللاعب الفرنسي الدولي.

يذكر أن ريال مدريد سيستأنف منافسات الدوري الإسباني في 2 أكتوبر ضد أوساسونا، بعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه شاختار دونيتسك في البرنابيو ثم خيتافي في 8 أكتوبر وشاختار مرة أخرى في وارسو يوم 11 أكتوبر، بعدها سيكون هناك أربعة أو خمسة أيام للراحة قبل خوض أول كلاسيكو يوم 16 أكتوبر في البرنابيو.

ويتربع فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مواجهات بالعلامة الكاملة مسجلًا 17 هدفًا وتلقي 6 فقط.

أما برشلونة فيتواجد في وصافة الجدول برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة وعدم تلقي أي هزائم وتسجيل 18 هدفًا وتلقي واحد فقط.

وحقق برشلونة مؤخرا فوزا غاليا على إلتشي بنتيجة 3 / 0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ”كامب نو“، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.