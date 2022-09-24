ميسي عن شعوره في باريس سان جيرمان: أنا أكثر راحة مع النادي.. وبدأت الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن وضعه الحالي مع ناديه الفرنسي، في ظل التقارير التي تتحدث عن محاولات برشلونة لاستعادته مرة أخرى العام المقبل.

وقال ميسي، عقب مباراة الأرجنتين أمام هندوراس، في المباراة الودية التي جمعت الطرفين، فجر اليوم السبت، في إطار استعدادات التانغو لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر: ”أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني مختلف عن العام الماضي، كنت أعلم منذ البداية أن الأمر سيكون هكذا، أنا أكثر راحة مع النادي وفي غرفة خلع الملابس ومع زملائي في الفريق وفي الملعب، لذلك أنا بدأت أستمتع مرة أخرى“.

ويستعد منتخب الأرجنتين، لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر، حيث ينافس في المجموعة الثالثة برفقة السعودية والمكسيك وبولندا.

وانضم النجم الأرجنتيني إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد مسيرة ذهبية مع برشلونة.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على هندوراس بنتيجة 3-0 في مباراة ودية.

افتتح لاوتارو مارتينيز أهداف المباراة في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 45 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لراقصي التانغو.

وعاد ميسي وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للأرجنتين في الدقيقة 69.

ويحلم نادي برشلونة وجماهيره إلى جانب رئيسه، خوان لابورتا، بعودة الهداف التاريخي إلى جدران ”كامب نو“ من جديد.

Leo Messi: "Me siento diferente a lo que fue el año pasado. Este año es diferente, llegué con otra cabeza, más acomodado al club y a mis compañeros" pic.twitter.com/NXkXnIe2dY — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2022

وحسب ما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإنهم في باريس سان جيرمان لا يريدون الاستغناء عن ميسي، ويرون أن الأرجنتيني يشعر بالسعادة مع النادي الباريسي، لذا لا يرغبون في فقدانه.

وقالت الصحيفة إن نية باريس سان جيرمان هي القتال حتى الموت من أجل الاحتفاظ بميسي، كما فعل النادي في الصيف الماضي مع الفرنسي كيليان مبابي، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، ولكنه قام بتجديد عقده في النهاية.

ويرغب أيضًا باريس سان جيرمان في إقناع ليونيل ميسي بالاعتزال بين صفوفه، حيث يود ناصر الخليفي رئيس النادي، ولويس كامبوس المستشار الرياضي أن يقترن اسم الأفضل في التاريخ ببطل فرنسا.