إنريكي يستخدم تقنية جديدة في تدريبات منتخب إسبانيا للتواصل مع اللاعبين (فيديو)

يشتهر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، باستخدام أساليب التدريب المبتكرة الخاصة به، وقبل مباريات إسبانيا المقبلة ضد سويسرا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية ظهرت تقنية جديدة في التدريبات.

ونشر حساب الاتحاد الإسباني لكرة القدم على ”تويتر“ فيديو يستخدم فيه لويس إنريكي تقنية جديدة خلال التدريبات، حيث وقف المدير الفني السابق لبرشلونة فوق أعلى برج مثبت على جانب الملعب حتى يتمكن من مراقبة الحصة التدريبية من مكان مرتفع.

وفي آخر فترة توقف دولية، كان لديه أيضًا شاشة عملاقة مثبتة بجوار ملعب التدريب حتى يتمكن من إجراء تحليل بالفيديو بسرعة وبالتفصيل أثناء التدريب.

ونشر فريق الإعلام في الاتحاد الإسباني مقطع فيديو يعرض جهازا يشبه الراديو يستخدمه لويس إنريكي وكان متصلا بسترات GPS التي كان اللاعبون يرتدونها وبداخلها راديو آخر.

كما يتضح من الفيديو، فإنه يسمح للمدير الفني لأبطال العالم 2010 بالتحدث مع اللاعبين مباشرة في التدريبات، حتى لو كان يشاهد التدريب من برجه العالي.

📶 ¡¡La última tecnología al servicio de los nuestros!! 🔊 @LUISENRIQUE21 da indicaciones a través de un walkie y los jugadores de la @SEFutbol las reciben en un pequeño altavoz que llevan inserto en la ropa de entrenamiento. 📳 ¡¡HILO DIRECTO!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BsZVAcBur4 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 20, 2022

ويمكن رؤية المنتخب الإسباني يشارك في مباراة تدريبية مع مديره عبر الراديو من خلال التعليمات مباشرة إلى اللاعبين في الوقت الفعلي.

هذا بالتأكيد تطور مثير للاهتمام، حيث يمنح المدربين مزيدًا من التحكم ويعزز قدرتهم على التواصل مع لاعبيهم، إلا أن البعض قد لا يقدرون وجود المدرب يتحدث في أذنهم بالتعليمات كثيرًا.

ولا شك أن هذه التقنية أراحت لويس إنريكي من الصراخ وإيقاف التدريبات بشكل دوري لإعطاء التعليمات للاعب معين أو مجموعة من اللاعبين.

وتستضيف إسبانيا منتخب سويسرا في سرقسطة يوم السبت المقبل، ضمن المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية التي تتصدرها إسبانيا بثماني نقاط من أربع مباريات متفوقة بفارق نقطة واحدة عن البرتغال قبل لقاء الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في البرتغال.

وتخوض إسبانيا نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق بعد شهرين ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان وكوستاريكا.