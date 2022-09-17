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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يصعق إلتشي ويرتقي للصدارة "مؤقتا"
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 16:13 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 16:15 GMT

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يصعق إلتشي ويرتقي للصدارة "مؤقتا"

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب نظيره إلتشي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على حساب نظيره إلتشي، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 34.

وأضاف الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني للبارسا مع الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 48، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للبلوغرانا.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فقد انضم ليفاندوفسكي لقائمة تضم 4 لاعبين فقط من الدوريات الخمس الكبرى، سجلوا 10 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات، منذ بداية الموسم.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند تلك القائمة، برصيد 14 هدفا من 10 مباريات، ويليه ليفاندوفسكي برصيد 11 هدفا في 8 مباريات، والفرنسي كيليان مبابي بـ10 أهداف في 8 مباريات، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا برصيد 11 هدفا من 10 مباريات.

بهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة الـ16 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتا“، إذ يأتي خلفة ريال مدريد برصيد 15 نقطة ويواجه نظيره أتلتيكو مدريد غدا في ديربي منتظر، فيما توقف رصيد إلتشي عند نقطة واحدة ويتذيل جدول التريب في المركز الـ20.

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