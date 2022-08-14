الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ألميريا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يفتتح ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني في الموسم الجديد بمواجهة خارج الديار أمام مضيفه ألميريا، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ألميريا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”باور هاوس“ في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

تاريخ المواجهات

تعود الحياة مرة أخرى إلى مواجهات ألميريا ضد ريال مدريد بعد غياب 7 أعوام تقريبا.

وبدأت لقاءات الفريقين في الدوري الإسباني يوم الـ30 من سبتمبر 1979 على ملعب ألميريا وفرض التعادل كلمته بنتيجة 1-1 ثم فاز ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 4-1.

وفاز ريال مدريد في موسم 1980 – 1981 ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 و4-0، وغابت لقاءات الفريقين مع هبوط ألميريا قبل عودته في موسم 2007 – 2008 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعبه بينما حقق ألميريا فوزه الأول والوحيد بنتيجة 2-0 يوم الـ2 من فبراير 2008.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 ثم فاز ريال مدريد بنتيجة 3-0 في الدوري الإسباني موسم 2008 – 2009، وفاز ريال مدريد في الموسم التالي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2 و2-1.

وفي موسم 2010 – 2011، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في ملعب ألميريا وفاز ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 8-1 وهي أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين.

وفاز ريال مدريد ذهابا وإيابا في موسم 2013 – 2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة 5-0 و4-0 ثم كرر الأمر ذاته في موسم 2014 – 2015 وفاز ريال مدريد بنتيجة 4-1 و3-0.

ريال مدريد.. والبداية القوية

يتطلع ريال مدريد لتقديم بداية قوية لمشوار الحفاظ على لقب الدوري الإسباني بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب آنتراخت فرانكفورت.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي إن فريقه يبحث عن تحقيق بداية جيدة في مشوار الليغا، موضحا أنه سيعتزل التدريب بعد نهاية رحلته الحالية مع الريال.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وداني كارفخال وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم فينسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردي وكريم بنزيما.

ألميريا.. والبحث عن مفاجأة

يبحث ألميريا عن مفاجأة في أولى مواجهاته بعد العودة إلى الدوري الإسباني ورغم تصريحات مالكه تركي آل الشيخ الذي أكد أنه يخشى هزيمة ثقيلة لفريقه أمام ريال مدريد.

وقال المدرب خوان فرانسيس (روبي)، المدير الفني لفريق ألميريا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء ”نحلم كثيرا بهذه المواجهات الكبرى أمام فرق لا تخسر إلا قليلا ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لمجاراة ريال مدريد“.

ويعتمد ألميريا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فرناندو مارتينيز وأمامه رباعي خط الدفاع سيردان بابيتش ورودريغو إلي وأليخاندرو بوزو وسيرجيو رودريغيز.

ويقود خط الوسط سيزار دي لاهوز وبجواره صامويل كوستا وأمامهما الثلاثي فرانشيسكو بورتيلو ولوكاس روبيرتوني ولارجي رامازاني في صناعة اللعب بينما يقود الهجوم صادق عمر.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون متباينة بين بطل أوروبا والليغا وألميريا العائد للدوري بعد غياب.

وأوضح أن فارق الخبرات سيلعب دورا كبيرا في ترجيح كفة ريال مدريد، ولكن ألميريا بجماهيره ودعم إدارته سيكون مرشحا لتقديم مباراة قوية.