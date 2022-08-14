تعليقات مثيرة من تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا قبل مباراته ضد ريال مدريد

علق تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، بشكل مثير على مباراة فريقه المرتقبة في انطلاقة مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني 2022-2023، أمام حامل اللقب ريال مدريد، مساء اليوم الأحد.

ويفتتح ألميريا مشواره في بطولة الدوري الإسباني، في الموسم الجديد، بمواجهة حامل اللقب ريال مدريد، على أرضية ملعب ”ميديتيرانيو“.

وبدأ تركي آل الشيخ رسائله عبر حسابه الموثق بموقع ”تويتر“، قائلا: ”النوم طار“، حيث ربطه البعض بحالة الترقب لديه قبل لقاء بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي.

النوم طار — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2022

ثم كتب آل الشيخ رسالة أخرى للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم وقائد ريال مدريد، قائلا: ”توقعي تكون أسوأ أول 5 دقايق له كرويا.. إحساس“.

تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا قبل مباراة ناديه مع #ريال_مدريد في افتتاح مباريات النادي الملكي الإسباني في الليغا اليوم الأحد.😂@Turki_alalshikh pic.twitter.com/hZxhOQIeet — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

ريال مدريد كان قد توج مؤخرا بطلا لكأس السوبر الأوروبي بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد، الأسبوع الماضي.

وسبق آل الشيخ كل ذلك بتعليق :“إن شاء الله بكره 9 في الـ 18… وشوية جرعة حماس ورجولة أول ٥ دقايق عشان لعيبة مدريد يكونو جاهزين لكأس العالم“.

ويتضح من التغريدات، أن آل الشيخ يداعب متابعيه من متابعي نادي ريال مدريد والليغا، كما يسخر من الفارق الكبير في الإمكانات الفنية بين الناديين.

ويستخدم آل الشيخ السوشيال ميديا بشكل جيد قبيل هذه المنافسات، حيث فعل ذلك حينما كان مالكا لنادي بيراميدز في الدوري المصري، ونجح في الفوز على الأهلي المصري أكثر من مرة.

تاريخ المواجهات

وتعود الحياة مرة أخرى إلى مواجهات ألميريا ضد ريال مدريد بعد غياب 7 أعوام تقريبا.

وبدأت لقاءات الفريقين في الدوري الإسباني يوم 30 سبتمبر 1979 على ملعب ألميريا، وفرض التعادل كلمته بنتيجة 1-1 ثم فاز ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 4-1.

وفاز ريال مدريد في موسم 1980 – 1981 ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 و4-0، وغابت لقاءات الفريقين مع هبوط ألميريا قبل عودته في موسم 2007 – 2008، وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعبه، بينما حقق ألميريا فوزه الأول والوحيد بنتيجة 2-0 يوم 2 فبراير 2008.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 ثم فاز ريال مدريد بنتيجة 3-0 في الدوري الإسباني موسم 2008 – 2009، وفاز ريال مدريد في الموسم التالي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2 و2-1.

وفي موسم 2010 – 2011، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في ملعب ألميريا، وفاز ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 8-1 وهي أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين.

وفاز ريال مدريد ذهابا وإيابا في موسم 2013 – 2014 وفاز ريال مدريد بنتيجة 5-0 و4-0 ثم كرر الأمر نفسه في موسم 2014 – 2015 وفاز ريال مدريد بنتيجة 4-1 و3-0.