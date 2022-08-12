قيد 6 من الجدد.. لاعب واحد لن يستطيع برشلونة تسجيله قبل مباراته الأولى في الدوري الإسباني

بذل برشلونة جهودًا محتدمة ليكون قادرًا على تسجيل أكبر عدد ممكن من لاعبيه الجدد للمشاركة في أولى مباريات الفريق في الليغا أمام رايو فايكانو، يوم السبت.

وأعلن النادي الكتالوني، اليوم الجمعة، أنه باع حصة تبلغ 24.5 % من شركة الإنتاج السمعي والبصري التابعة له إلى شركة ”أورفيوس ميديا“ مقابل 100 مليون يورو (102.93 مليون دولار). وتأتي عملية البيع في الوقت الذي يسعى فيه النادي لتوفير أموال لتسجيل لاعبين جدد.

وكان برشلونة باع حصة أخرى في نفس الشركة تبلغ 25 % إلى شركة ”سوسيوس“ للخدمات الرقمية، الشهر الماضي، أيضًا.

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر، وتقليل الديون، والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف المطبقة في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه رغم بيع هذه الحصة لا يزال برشلونة مقتنعًا بقدرته على تسجيل 6 على الأقل من اللاعبين السبعة ”الجدد“ وذلك نظرًا لأن لاعبين اثنين منهم جددا عقودهما أي أنهما انتهت عقودهما مع النادي وتم تجديدها باتفاق جديد وهما: عثمان ديمبلي، وسيرجي روبرتو.

وبصرف النظر عن هذين اللاعبين، فإن التعزيزات الجديدة ستكون أيضًا قبل مواجهة رايو بدءًا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكذلك البرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستنسن، والإيفواري فرانك كيسي. وبالمثل، سيكونغاي موجودًا أيضًا، والذي لم يوقع عقده الجديد بعد.

لكن سيكون هناك غياب ملحوظ، على الرغم من أن النادي لم يستسلم تمامًا بعد، إنه المدافع الفرنسي غول كوندي، الذي يواجه الآن صعوبة بالغة بتسجيله في الوقت المحدد للتسجيل.

وفي برشلونة يعولون على أن الدولي الفرنسي كان آخر الوافدين، وأن باقي اللاعبين لديهم ميزة طفيفة بانضمامهم للفريق مبكرًا، بالإضافة إلى حقيقة أن اللاعب السابق لإشبيلية لا يمكنه المشاركة بنسبة 100٪ حاليًا، ولا شك أن هذه الأسباب ستدفع كوندي لمشاهدة مباراة رايو، يوم السبت، من المدرجات.

وبالمثل، فإن تسجيل اللاعبين الجديد سيفتح الأبواب على مصراعيها للمدافع ماركوس ألونسو، الذي قد يتم تقديمه، بداية الأسبوع المقبل، وحتى الظهور لأول مرة، يوم الأحد، ضد ريال سوسيداد في أنويتا.