صحف رياضية: ريال مدريد لا يذخر السعادة.. ديشان ليس راضيا.. وأنشيلوتي يفوز بلقب كل 22 مباراة

شكل انطلاق الدوري الإسباني بلقاء أوساسونا وإشبيلية، ومحاولة باريس سان جيرمان ضم الإنجليزي ماركوس راشفورد، واستمرار إسعاد ريال مدريد لجماهيره، وتطورات تسجيل برشلونة صفقاته الجديدة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصريحات رحيم سترلينغ حول فترته في مانشستر سيتي، وتصريحات ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا، وأخبار سوق انتقالات برشلونة، ومصير عدة لاعبين، وقرار الفيفا بشأن انطلاق كأس العالم قطر 2022 قبل يوم من الموعد السابق.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتفالات ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي ومواصلة إسعاد جماهيره، وكتبت: ”ريال مدريد لا يذخر السعادة“.

الصحيفة تحدثت عن انطلاقة الدوري الإسباني بلقاء أوساسونا وإشبيلية، وكتبت: ”اليوم يبدأ الدوري الإسباني“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وأزمة تسجيل الصفقات الجديدة، وكتبت: ”الرافعة الاقتصادية الرابعة مفتاح تسجيل الصفقات الجديدة“.

كما اهتمت بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم كأس العالم قطر 2022 يوما واحدا.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: ”دي يونغ: الإنذار الأخير“ و“توتنهام يقدم عرضا من أجل ممفيس ديباي“ و“برايثوايت قريب من إلغاء عقده“ و“تشيلسي يضغط من أجل أوباميانغ“.

الصحيفة اهتمت بسباق الكرة الذهبية، وكتبت: ”كريم بنزيما يقود لائحة المرشحين للكرة الذهبية“.

كما اهتمت ببداية الدوري الإسباني بلقاء أوساسونا وإشبيلية، وكتبت: ”بداية الدوري الإسباني المتقطع“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: ”تم عرض هيكتور بيليرين على برشلونة“ و“الرافعة الاقتصادية الرابعة لن تصل بعد“.

الصحيفة اهتمت بانطلاقة الدوري الإسباني بلقاء أوساسونا وإشبيلية وكتبت: ”أوساسونا وإشبيلية يعطيان الانطلاقة للموسم الجديد من الدوري الإسباني“.

كما اهتمت الصحيفة بالإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي، وكتبت: ”رافائيل نادال مع إمكانية تصدر الترتيب العالمي الأسبوع القادم“.

أس

ركزت الصحيفة على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني بلقاء أوساسونا وإشبيلية، وكتبت: ”دوري إسباني عالمي“.

الصحيفة اهتمت بالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي يفوز بلقب كل 22 مباراة“.

كما اهتمت ببرشلونة وتطورات تسجيل لاعبيه الجدد، وكتبت: ”برشلونة يزيد الضغط على تيباس“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على ردة فعل مانشستر يونايتد على اهتمام باريس سان جيرمان بنجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد، وكتبت: ”تزايد مخاوف مانشستر يونايتد من مطاردة باريس سان جيرمان لماركوس راشفورد“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات رحيم سترلينغ المنتقل من مانشستر سيتي لتشيلسي، وكتبت: ”رحيم سترلينغ: كنت أضيع وقتي في مانشستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على اهتمام باريس سان جيرمان بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يتفاوض مع ماركوس راشفورد“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي وكتبت: ”ديشان: أنا لست راضيا“.