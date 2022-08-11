فلورنتينو بيريز يسخر من إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو

نفى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشكل قاطع تعاقد النادي الملكي بطل أوروبا والليغا مع هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو، وذلك في رده على سؤال على أحد المشجعين بشأن إمكانية عودة ”الدون“ إلى سانتياغو برنابيو.

وأكد بيريز رئيس ريال مدريد بطل السوبر الأوروبي عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع بديل للمهاجم الفرنسي البارز كريم بنزيما.

وفاز ريال مدريد بطل دوري الأبطال 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء، ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة، معادلا الرقم القياسي لميلان الإيطالي وبرشلونة.

وفي مقطع فيديو صوره أحد المشجعين لرئيس النادي الملكي سأله فيه، قائلا: ”هل ستتعاقد مع كريستيانو رونالدو مرة أخرى؟ فرد بيريز قائلا: ”إن عمره 38 عاما. إنه عجوز“.

ولكن شقيقة رونالدو، كاتيا أفيرو، علقت على الأمر بشكل غاضب عبر حسابها على إنستغرام، قائلة: ”يبلغ من العمر 38 عاما، لكنه يستطيع القفز في الهواء بارتفاع مترين والبقاء فيه لمدة 3 دقائق وجسمه ليس به دهون، احترم نفسك أيها الرجل العجوز، أنت تبلغ من العمر 75 عاما“.

https://twitter.com/DeadlineDayLive/status/1557790968614719489?s=20&t=9iVtz1t1CuV5G8_BulSznw

وقال بيريز لمحطة ”موفيستار“ عقب الفوز بكأس السوبر: ”لقد حظينا بموسم جيد وكأس السوبر هذه تجعلنا متحمسين للغاية. أولاً، عليك تقديم أدلة على بلوغ النهائيات ثم الفوز بها. لدينا فريق رائع“.

وعن مهاجمه البارز وهداف الفريق بنزيما قال بيريز: ”في رأيي، لقد استحق بنزيما الكرة الذهبية بالفعل العام الماضي وأكثر من ذلك هذا العام“.

ويبدو أن رونالدو، الذي رحل عن ريال مدريد في 2018 إلى يوفنتوس، في طريقه للبقاء في مانشستر يونايتد لينهي الجدل الذي دار منذ نهاية الموسم الماضي بشأن رحيله إلى ناد آخر للمنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث شارك كبديل في خسارة فريقه على ملعبه أمام برايتون في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وعاد رونالدو (37 عاما) إلى يونايتد الموسم الماضي قادما من يوفنتوس، وتشير تقارير صحفية إلى رغبته في ترك أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان مستقبل رونالدو في يونايتد موضع تكهنات بعد أن ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه أبلغ النادي بأنه يريد الرحيل حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا، بينما سينافس يونايتد في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وكان ريال مدريد من بين الأندية المرشحة للتعاقد مع رونالدو، لكن بيريز نفى ذلك تماما بشكل قاطع وفي صورة ساخرة بشأن تقدم قائد البرتغال في السن.