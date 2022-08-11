الكشف عن الصديقة الجديدة لجيرارد بيكيه سبب انفصاله عن شاكيرا

أشارت تقارير صحيفة إلى أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ارتبط سريا بصديقة جديدة، طالبة علاقات عامة تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد شهرين من انفصاله عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وأعلن بيكيه في يونيو/ حزيران أنه انفصل عن المطربة الكولومبية البالغة من العمر 45 عامًا ويصغرها بعشرة أعوام لينهيا علاقتهما التي استمرت نحو 12 عاما، حيث أصدر الثنائي بيانًا مشتركًا.

رسميا.. جيرارد بيكيه وشاكيرا يعلنان الانفصال https://t.co/PjvfSRTXhR pic.twitter.com/lUA9B6yCcQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

لكن يبدو أن جيرارد قد ارتبط بالفعل بصديقة جديدة بعد انفصاله عن صديقته الشهيرة، حيث ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أنه أقام علاقة حب مع كلارا تشيا مارتي، التي يقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركة الإنتاج الخاصة به كوزموس.

وفي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن انفصاله عن شاكيرا في يونيو/حزيران فقط، تبين أن جيرارد وكلارا، التي تصغره بـ 12 عامًا، كانا يلتقيان ببعضهما البعض ”منذ أشهر“.

وقال مصدر للصحيفة ذاتها ”كان جيرارد وكلارا يلتقيان منذ أشهر. وهي طالبة تعمل معه أيضًا في مكتبه، وتنظم الأحداث. لقد ظلا صامتين بشأن علاقتهما لكن مَن حولهم جميعًا يعرفون ما يحدث“.

وأضاف المصدر ”لقد ساعده الناس في الحفاظ على الصمت الرومانسي ومسحوا حسابات كلارا على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن الناس من العثور على صور لها. هذا وحده يجعل رفاقه يعتقدون أنه جاد جدا في علاقته معها“.

ويأتي ذلك بعد أن تم تصوير جيرارد مع امرأة غامضة في حفلة في ستوكهولم في يونيو، وانتشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه جيرارد بعد أن نشرت مشجعة سويدية عن حفل حضره لاعب كرة القدم في ستوكهولم.

وبحسب المشجعة، رفض مدافع برشلونة استقبال ابنها العاشق لكرة القدم؛ ما دفعها إلى وصف النجم بـ ”الخاسر“.

وزعمت كاترين زيتوميرسكا أن الشهرة قد لعبت برأس جيرارد، ونشرت صورة له مع صديقته الجديدة.

وانتشرت صورة بيكيه وهو يقف إلى جانب الشابة التي ترتدي قبعة بيضاء مزركشة بينما حاولت الصحافة الإسبانية التعرف عليها.

وأدت الضجة التي أحدثتها صورة كاترين، التي التقطت في حفلة كانت جزءًا من حدث يسمى ”عقول رائعة“ حضرها بيكيه كرئيس تنفيذي لشركته كوزموس، إلى شهرة حسابها على ”إنستغرام“.

وأكد جيرارد وشاكيرا نهاية علاقتهما التي استمرت 12 عامًا في يونيو/حزيران الماضي، حيث أصدر الزوجان – وهما أبوان لــ ميلان، تسعة أعوام، وساشا، سبعة أعوام – بيانًا مشتركًا قالا فيه ”نأسف لتأكيد أننا نفترق. نحن نطالب بالخصوصية في هذه اللحظة من أجل رفاهية أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا. شكرًا لك مقدمًا على تفهمك واحترامك“.

وظهرت المطربة الفائزة بجائزة غرامي ولاعب برشلونة علنًا كصديقين في عام 2011.

ويأتي هذا الإعلان وسط شائعات في الصحف الإسبانية بأن الزوجين كانا على وشك الانفصال، إذ ثمة مصادر تزعم أنه خان النجمة.

وأفادت صحيفة ”إل بريوديكو“ الإسبانية أن الصديقين يعيشان منفصلين لبضعة أسابيع بعد أن طرد نجم البوببيكيه من منزل العائلة.

ووفقًا للمصادر، يعيش بيكيه منذ ذلك الحين ”أسلوب حياة احتفاليًّا“ ويستمتع بالسهر مع زملائه في الفريق.

ولم يتطرق أيٌّ من الطرفين إلى مزاعم الخيانة لكن الصحفي إيميليو بيريز قال ”(شاكيرا) اتخذت قرار الانفصال. هذا هو الواقع. وهذا ما حدث“.